الهديب يحقق "ذهبية المبارزة الآسيوية"

حقق ‏لاعب المنتخب السعودي للمبارزة إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.

وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دور الـ١٦، والإماراتي عبدالله أهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.

وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الأبيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي وأحمد الفيحاني وحسن عابد.