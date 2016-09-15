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الهديب يحقق "ذهبية المبارزة الآسيوية"

حقق ‏لاعب المنتخب السعودي للمبارزة إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.

وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دور الـ١٦، والإماراتي عبدالله أهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.

وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الأبيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي وأحمد الفيحاني وحسن عابد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهديب يحقق "ذهبية المبارزة الآسيوية"
سبق

حقق ‏لاعب المنتخب السعودي للمبارزة إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.

وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دور الـ١٦، والإماراتي عبدالله أهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.

وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الأبيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي وأحمد الفيحاني وحسن عابد.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
08:48 PM

الهديب يحقق "ذهبية المبارزة الآسيوية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق ‏لاعب المنتخب السعودي للمبارزة إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.

وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دور الـ١٦، والإماراتي عبدالله أهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.

وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الأبيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي وأحمد الفيحاني وحسن عابد.

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