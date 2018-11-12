"السليمي" بشمولية مناطقية: شتاء ديسمبر رطب ممطر.. معدل أعلى وسجلنا "نينو 1.5"

قال: الجزيرة العربية تعيش أجواء مميزة ما زالت مستمرة منذ أوائل الوسم والمحيط في صعود

قال خبير الطقس نادر السليمي: إن الجزيرة العربية تعيش أجواء ممطرة ومميزة، ما زالت مستمرة منذ أوائل الوسم لهذا العام 1440هـ، وظلت منطقة المحيط في صعود للتيارات، وتم تسجيل "نينو" بدرجة +1.5؛ خاصة للمناطق الوسطى، ويتزامن ذلك غالباً مع موسم جميل كما حدث في سنوات أخرى، مع متابعة بقية المعطيات.

وأضاف "السليمي": "الإشارات لشتاء عام 1440 إيجابية ومبشرة بمشيئة الله تعالى، ومن المتوقع أن يكون الوضع بالمحيط الهادي "نينو" وهو احترار داعم ووضع إيجابي للمناطق الاستوائية، كما تم الاعتماد -بعد أمر الله- على السنوات الماضية".

وتابع: "بالنظر لتلك الأوقات؛ نجد أن الأرشيف يدعم ما تشير له النماذج بعيدة المدى: أن يكون الشتاء رطباً ممطراً بإذن الله؛ خاصة في ديسمبر، بشمولية مناطقية.. وقد نسجل أعلى من المعدل لعدة مناطق".