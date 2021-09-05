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في 32 ساعة.. جدارية "هُدىً للعالمين" تخرج للنور بتقاطع "الدائري - نايف" بمكة

بمشاركة 50 متطوعاً وعلى مساحة 380 م2.. عمل فنى بـ 850 لتر دهانات

أنهت أمانة العاصمة المقدّسة، إنجاز أعمال الجدارية التجميلية بجسر -تقاطع طريق عثمان بن عفان- "الطريق الدائري الثالث" مع شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز، بمشاركة 50 متطوعاً ومتطوعة.

وتم تنفيذ الجدارية خلال 32 ساعة عمل على فترتين -صباحية ومسائية- ضمن مبادرة معالجة التشوّه البصري، التي ستسهم في الحد من التشوّهات البصرية، والارتقاء بجودة الحياة، وإحياء الفراغات العمرانية، وتحسين المظهر العام للتقاطع، بدعم من أمانة العاصمة المقدّسة.

ولفتت الأمانة عبر حسابها بـ"تويتر"، إلى أن الجدارية حملت فلسفة تصميمية حديثة تتضمن أحرف الخط العربي بخطوط جمالية حديثة وألوان مختلفة وتتوسطها الآية الكريمة (هُدىً للعالمين)، على مساحة 380 متراً مربعاً وباستهلاك 850 لتراً من الألوان والدهانات المختارة لهذا العمل الفني.

وجاء تنفيذ الجدارية تحقيقاً لأحد مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 لتحسين المشهد الحضري بمكة المكرّمة وتفعيل المشاركة في الأعمال التطوعية، تحت إشراف إدارة التجميل والأنسنة، وإدارة التطوع البلدي، ومكتب تنفيذ الرؤية، بمشاركة الفريق التطوعي "حيث الإنسان أولاً".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 32 ساعة.. جدارية "هُدىً للعالمين" تخرج للنور بتقاطع "الدائري - نايف" بمكة
سبق

أنهت أمانة العاصمة المقدّسة، إنجاز أعمال الجدارية التجميلية بجسر -تقاطع طريق عثمان بن عفان- "الطريق الدائري الثالث" مع شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز، بمشاركة 50 متطوعاً ومتطوعة.

وتم تنفيذ الجدارية خلال 32 ساعة عمل على فترتين -صباحية ومسائية- ضمن مبادرة معالجة التشوّه البصري، التي ستسهم في الحد من التشوّهات البصرية، والارتقاء بجودة الحياة، وإحياء الفراغات العمرانية، وتحسين المظهر العام للتقاطع، بدعم من أمانة العاصمة المقدّسة.

ولفتت الأمانة عبر حسابها بـ"تويتر"، إلى أن الجدارية حملت فلسفة تصميمية حديثة تتضمن أحرف الخط العربي بخطوط جمالية حديثة وألوان مختلفة وتتوسطها الآية الكريمة (هُدىً للعالمين)، على مساحة 380 متراً مربعاً وباستهلاك 850 لتراً من الألوان والدهانات المختارة لهذا العمل الفني.

وجاء تنفيذ الجدارية تحقيقاً لأحد مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 لتحسين المشهد الحضري بمكة المكرّمة وتفعيل المشاركة في الأعمال التطوعية، تحت إشراف إدارة التجميل والأنسنة، وإدارة التطوع البلدي، ومكتب تنفيذ الرؤية، بمشاركة الفريق التطوعي "حيث الإنسان أولاً".

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
10:38 AM

في 32 ساعة.. جدارية "هُدىً للعالمين" تخرج للنور بتقاطع "الدائري - نايف" بمكة

بمشاركة 50 متطوعاً وعلى مساحة 380 م2.. عمل فنى بـ 850 لتر دهانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أنهت أمانة العاصمة المقدّسة، إنجاز أعمال الجدارية التجميلية بجسر -تقاطع طريق عثمان بن عفان- "الطريق الدائري الثالث" مع شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز، بمشاركة 50 متطوعاً ومتطوعة.

وتم تنفيذ الجدارية خلال 32 ساعة عمل على فترتين -صباحية ومسائية- ضمن مبادرة معالجة التشوّه البصري، التي ستسهم في الحد من التشوّهات البصرية، والارتقاء بجودة الحياة، وإحياء الفراغات العمرانية، وتحسين المظهر العام للتقاطع، بدعم من أمانة العاصمة المقدّسة.

ولفتت الأمانة عبر حسابها بـ"تويتر"، إلى أن الجدارية حملت فلسفة تصميمية حديثة تتضمن أحرف الخط العربي بخطوط جمالية حديثة وألوان مختلفة وتتوسطها الآية الكريمة (هُدىً للعالمين)، على مساحة 380 متراً مربعاً وباستهلاك 850 لتراً من الألوان والدهانات المختارة لهذا العمل الفني.

وجاء تنفيذ الجدارية تحقيقاً لأحد مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 لتحسين المشهد الحضري بمكة المكرّمة وتفعيل المشاركة في الأعمال التطوعية، تحت إشراف إدارة التجميل والأنسنة، وإدارة التطوع البلدي، ومكتب تنفيذ الرؤية، بمشاركة الفريق التطوعي "حيث الإنسان أولاً".

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