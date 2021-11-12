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وزير الخارجية يلتقي نظيريْه المصري والجزائري

استعرض معهما تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول المنتدى، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول المنتدى، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي نظيريْه المصري والجزائري
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول المنتدى، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول المنتدى، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
05:07 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
10:00 PM

وزير الخارجية يلتقي نظيريْه المصري والجزائري

استعرض معهما تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,920

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول المنتدى، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول المنتدى، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.

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