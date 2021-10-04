النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ ": قريباً يتم الكشف عن اسم مدرب فريق نجوم الهلال والنصر

واعداً بمباراة أخرى لا تقل أهمية عن مواجهة باريس سان جيرمان

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الاثنين، إن مدرب فريق نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان سيعلن عن اسمه خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن المباراة الثانية في موسم الرياض سيتم الإعلان عنها بعد إنهاء كافة الاتفاقيات والتي لن تقل عن مستوى المواجهة الأولى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، حيث أعلن رئيس هيئة الترفيه عن تفاصيل فعاليات موسم الرياض الثاني.

وأوضح آل الشيخ أن المدرب الذي سيقود فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سيصل قبل مدة كافية من توقيت المباراة وسيدرس الأسماء التي سيتم اختيارها من الفريقين سواء العناصر المحلية أو الأجنبية وهو المسؤول الأول عن جميع الاختيارات.

وأشار "آل الشيخ " إلى أن الإجراءات الرسمية سبب في عدم إعلان تفاصيل المباراة الثانية والتي في حال انتهائها سيتم الإعلان عنها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"آل الشيخ ": قريباً يتم الكشف عن اسم مدرب فريق نجوم الهلال والنصر
سبق

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الاثنين، إن مدرب فريق نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان سيعلن عن اسمه خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن المباراة الثانية في موسم الرياض سيتم الإعلان عنها بعد إنهاء كافة الاتفاقيات والتي لن تقل عن مستوى المواجهة الأولى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، حيث أعلن رئيس هيئة الترفيه عن تفاصيل فعاليات موسم الرياض الثاني.

وأوضح آل الشيخ أن المدرب الذي سيقود فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سيصل قبل مدة كافية من توقيت المباراة وسيدرس الأسماء التي سيتم اختيارها من الفريقين سواء العناصر المحلية أو الأجنبية وهو المسؤول الأول عن جميع الاختيارات.

وأشار "آل الشيخ " إلى أن الإجراءات الرسمية سبب في عدم إعلان تفاصيل المباراة الثانية والتي في حال انتهائها سيتم الإعلان عنها.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
07:36 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:07 AM

"آل الشيخ ": قريباً يتم الكشف عن اسم مدرب فريق نجوم الهلال والنصر

واعداً بمباراة أخرى لا تقل أهمية عن مواجهة باريس سان جيرمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,949

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الاثنين، إن مدرب فريق نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان سيعلن عن اسمه خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن المباراة الثانية في موسم الرياض سيتم الإعلان عنها بعد إنهاء كافة الاتفاقيات والتي لن تقل عن مستوى المواجهة الأولى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، حيث أعلن رئيس هيئة الترفيه عن تفاصيل فعاليات موسم الرياض الثاني.

وأوضح آل الشيخ أن المدرب الذي سيقود فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سيصل قبل مدة كافية من توقيت المباراة وسيدرس الأسماء التي سيتم اختيارها من الفريقين سواء العناصر المحلية أو الأجنبية وهو المسؤول الأول عن جميع الاختيارات.

وأشار "آل الشيخ " إلى أن الإجراءات الرسمية سبب في عدم إعلان تفاصيل المباراة الثانية والتي في حال انتهائها سيتم الإعلان عنها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,810
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,979
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,455

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة