كرمت وزارة التعليم ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد وبرنامج إنجاز السعودية، مدير مدرسة بني فروة الابتدائية بالباحة مجدوع أبو راس على تقديمه برنامج إرشاد المدربين .
"التعليم" تكرم أبو راس
كرمت وزارة التعليم ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد وبرنامج إنجاز السعودية، مدير مدرسة بني فروة الابتدائية بالباحة مجدوع أبو راس على تقديمه برنامج إرشاد المدربين .
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"التعليم" تكرم أبو راسصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-25
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:27 PM
"التعليم" تكرم أبو راس
كرمت وزارة التعليم ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد وبرنامج إنجاز السعودية، مدير مدرسة بني فروة الابتدائية بالباحة مجدوع أبو راس على تقديمه برنامج إرشاد المدربين .
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