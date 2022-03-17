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الأردن يعطل المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة بسبب "كورونا"

استثناء قطاعات حيويّة ابتداءً من يوم غد ولمدّة أسبوعين قادمين

عطلت الحكومة الأردنية، جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، ابتداءً من يوم غد ولمدّة أسبوعين للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقامت بمنع مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المراكز والمجمعات التجارية، وتوقيف إصدار الصحف اليومية، بالإضافة إلى وقف التنقل والخروج من وإلى المحافظات الأردنية.

وتقرر تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، وأعدت مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها والتأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم.

وعلقت الحكومة الأردنية عمل وسائل النقل الجماعي، مع البقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات.

الحكومة الأردنية فيروس كورونا الجديد

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الأردن يعطل المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة بسبب "كورونا"
سبق

عطلت الحكومة الأردنية، جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، ابتداءً من يوم غد ولمدّة أسبوعين للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقامت بمنع مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المراكز والمجمعات التجارية، وتوقيف إصدار الصحف اليومية، بالإضافة إلى وقف التنقل والخروج من وإلى المحافظات الأردنية.

وتقرر تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، وأعدت مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها والتأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم.

وعلقت الحكومة الأردنية عمل وسائل النقل الجماعي، مع البقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
03:04 PM

الأردن يعطل المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة بسبب "كورونا"

استثناء قطاعات حيويّة ابتداءً من يوم غد ولمدّة أسبوعين قادمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عطلت الحكومة الأردنية، جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، ابتداءً من يوم غد ولمدّة أسبوعين للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقامت بمنع مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المراكز والمجمعات التجارية، وتوقيف إصدار الصحف اليومية، بالإضافة إلى وقف التنقل والخروج من وإلى المحافظات الأردنية.

وتقرر تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، وأعدت مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها والتأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم.

وعلقت الحكومة الأردنية عمل وسائل النقل الجماعي، مع البقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات.

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