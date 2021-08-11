خدمات الطلاب بـ"تعليم الرياض" تصدر خطتها للتغذية والمكافآت والنقل المدرسي

استعدادًا للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ ووفق شروط وإجراءات محددة

أصدرت إدارة خدمات الطلاب في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، خطتها التي تضمنت العديد من التوجيهات فيما يخص التغذية المدرسية والنقل المدرسي والمكافآت استعدادًا للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ.

وأوضحت مديرة إدارة خدمات الطلاب الدكتورة مها العمري، أنه فيما يخص التغذية المدرسية؛ فقد تم التأكيد على أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية والاشتراطات الصحية مع مقدمي التغذية المدرسية التي سيتم التعاقد معهم بهذا الشأن؛ مشيرة إلى أن هذا يُعد شرطًا أساسيًّا في وثيقة التعاقد.

وفيما يخص استعدادات الإدارة للعام الدراسي المقبل لخدمة النقل المدرسي، أوضحت "العمري" أن الإدارة تُواصل متابعة تسجيل الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء أسر الضمان والراغبين في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور؛ لضمان تقديم الخدمة من اليوم الأول بعد استئناف الدراسة، كما يتم تقديم الدعم والمساندة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في الخدمة وشرح آلية التسجيل.

وأشارت إلى أنه سيتم تقييم عملية الاستعداد لتقديم الخدمة والمتابعة مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي؛ لتوفير بيئة آمنة داخل وسائل النقل المدرسي.

وكشفت الإدارة عن إقامة دورات تدريبية عن بُعد لمشرفي ومسؤولي النقل المدرسي في مكاتب التعليم والمدارس؛ استعدادًا للعام الدراسي المقبل، وتتضمن الدورات شروط ومتطلبات الأمن والسلامة في النقل المدرسي، وتزويد المتدربين بالحقائب التدريبية الخاصة بذلك.

وفيما يخص نظام المكافآت، تم تفعيل (نظام نور للمكافآت) في جميع المدارس، وتدريب جميع مسؤولي المكافآت في المدارس والإدارة.

وأكدت إدارة خدمات الطلاب إلزامية توفير الحساب البنكي لجميع الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات وعددهم يقارب (٤٦٠٠٠) طالب وطالبة باسم المستفيد الأول (الطالب) فقط تماشيًا مع تعليمات الوزارة.