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في زيارة مفاجئة .."التويجري" يتفقد مستشفى الأفلاج

اطلع على عمل "الطوارئ" والنقل الإسعافي

قام مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بزيارة مفاجئة لمستشفى الأفلاج العام تفقد خلالها عددًا من الأقسام وتابع سير العمل، ووقف مدير عام الشؤون الصحية خلال الزيارة على عمل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام مساء اليوم.

وتفقد .."التويجري" خلال الزيارة عمل قسم الطوارئ والإدارة المناوبة وعملية الفرز البصري والنقل الإسعافي وسيارات الإسعاف وقام بطلب تشغيل جميع تجهيزاتها.

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في زيارة مفاجئة .."التويجري" يتفقد مستشفى الأفلاج
سبق

قام مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بزيارة مفاجئة لمستشفى الأفلاج العام تفقد خلالها عددًا من الأقسام وتابع سير العمل، ووقف مدير عام الشؤون الصحية خلال الزيارة على عمل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام مساء اليوم.

وتفقد .."التويجري" خلال الزيارة عمل قسم الطوارئ والإدارة المناوبة وعملية الفرز البصري والنقل الإسعافي وسيارات الإسعاف وقام بطلب تشغيل جميع تجهيزاتها.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
10:09 PM

في زيارة مفاجئة .."التويجري" يتفقد مستشفى الأفلاج

اطلع على عمل "الطوارئ" والنقل الإسعافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قام مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بزيارة مفاجئة لمستشفى الأفلاج العام تفقد خلالها عددًا من الأقسام وتابع سير العمل، ووقف مدير عام الشؤون الصحية خلال الزيارة على عمل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام مساء اليوم.

وتفقد .."التويجري" خلال الزيارة عمل قسم الطوارئ والإدارة المناوبة وعملية الفرز البصري والنقل الإسعافي وسيارات الإسعاف وقام بطلب تشغيل جميع تجهيزاتها.

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