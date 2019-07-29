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"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم يتخطى 4 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا"

تباطؤ نسبي في حملات التطعيم خلال الشهر الأخير

ذكر إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، اليوم (الخميس)، ويستند إلى مصادر رسمية، أن أكثر من 4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعطيت إلى متلقين في كل أنحاء العالم.

وبين الإحصاء أن 4 من كل 10 جرعات (1.6 مليار) أعطيت في الصين، تليها الهند بـ451 مليوناً، والولايات المتحدة بـ343 مليوناً.

وتباطأت وتيرة حملات التلقيح في العالم بشكل طفيف، حيث وصل العالم إلى المليار الرابع من الجرعات في 30 يوماً، في حين استغرق الأمر 26 يوماً فقط لبلوغ المليار الثالث، و40 يوماً لبلوغ المليار الثاني، أما المليار الأول، فاستغرق 140 يوماً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العالم يتخطى 4 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا"
سبق

ذكر إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، اليوم (الخميس)، ويستند إلى مصادر رسمية، أن أكثر من 4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعطيت إلى متلقين في كل أنحاء العالم.

وبين الإحصاء أن 4 من كل 10 جرعات (1.6 مليار) أعطيت في الصين، تليها الهند بـ451 مليوناً، والولايات المتحدة بـ343 مليوناً.

وتباطأت وتيرة حملات التلقيح في العالم بشكل طفيف، حيث وصل العالم إلى المليار الرابع من الجرعات في 30 يوماً، في حين استغرق الأمر 26 يوماً فقط لبلوغ المليار الثالث، و40 يوماً لبلوغ المليار الثاني، أما المليار الأول، فاستغرق 140 يوماً.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
07:01 PM

العالم يتخطى 4 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا"

تباطؤ نسبي في حملات التطعيم خلال الشهر الأخير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، اليوم (الخميس)، ويستند إلى مصادر رسمية، أن أكثر من 4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعطيت إلى متلقين في كل أنحاء العالم.

وبين الإحصاء أن 4 من كل 10 جرعات (1.6 مليار) أعطيت في الصين، تليها الهند بـ451 مليوناً، والولايات المتحدة بـ343 مليوناً.

وتباطأت وتيرة حملات التلقيح في العالم بشكل طفيف، حيث وصل العالم إلى المليار الرابع من الجرعات في 30 يوماً، في حين استغرق الأمر 26 يوماً فقط لبلوغ المليار الثالث، و40 يوماً لبلوغ المليار الثاني، أما المليار الأول، فاستغرق 140 يوماً.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,192
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,038

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