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أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض

منذ بدء العمل حتى الآن.. تقديم خدمة فحص كورونا عبر المسحات اليومية

قدّمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لـعدد 414938 مستفيداً منذ بدء العمل حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لتقديم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتسهم "تأكد" في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض
سبق

قدّمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لـعدد 414938 مستفيداً منذ بدء العمل حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لتقديم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتسهم "تأكد" في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
10:54 AM

أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض

منذ بدء العمل حتى الآن.. تقديم خدمة فحص كورونا عبر المسحات اليومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لـعدد 414938 مستفيداً منذ بدء العمل حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لتقديم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتسهم "تأكد" في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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