وتسهم "تأكد" في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لتقديم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

قدّمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لـعدد 414938 مستفيداً منذ بدء العمل حتى الآن.

أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-17 قدّمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لـعدد 414938 مستفيداً منذ بدء العمل حتى الآن. وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لتقديم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي". وتسهم "تأكد" في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 10:54 AM

أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض منذ بدء العمل حتى الآن.. تقديم خدمة فحص كورونا عبر المسحات اليومية





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قدّمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لـعدد 414938 مستفيداً منذ بدء العمل حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لتقديم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتسهم "تأكد" في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي.