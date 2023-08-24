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انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن في محرم القادم

تقام في رحاب المسجد الحرام بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية

تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها "41"، التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 8 محرم إلى 12 من الشهر ذاته لعام 1441هــ.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على رعايته وعنايته بالقرآن الكريم.

ونوّه بما حققته المسابقة خلال مسيرتها منذ 41 سنة والتي بلغ عدد المشاركين في دوراتها الماضية أكثر من 6300 متنافس منذ انطلاقها في عام 1399هـ، من تشجيع أبناء المسلمين على المنافسة الإيمانية لحفظ كلام الله تعالى، وربط المسلمين بكتاب ربهم، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في العناية والاهتمام بحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره.

وأشار إلى أن المسابقة في دورتها الحالية ستشهد تنافس 146 متسابقاً في فروعها، يمثلون 103 دول من مختلف قارات العالم، وأكد أن الأمانة العامة للمسابقة أكملت استعداداتها كافة، لاستضافة المشاركين في المسابقة.

وقال "آل الشيخ" إن المتسابقين الذين سيجتازون التصفيات الأولية يتم اختبارهم في المسجد الحرام من قِبل لجنة التحكيم التي يشارك فيها خمسة محكمين دوليين مختصين في علوم القرآن الكريم.

وأضاف: الوزارة تتشرف كل عام بتنظيم هذه المسابقة التي تعد ميداناً للمنافسة العالمية لحفظ القرآن الكريم والعناية به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن في محرم القادم
سبق

تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها "41"، التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 8 محرم إلى 12 من الشهر ذاته لعام 1441هــ.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على رعايته وعنايته بالقرآن الكريم.

ونوّه بما حققته المسابقة خلال مسيرتها منذ 41 سنة والتي بلغ عدد المشاركين في دوراتها الماضية أكثر من 6300 متنافس منذ انطلاقها في عام 1399هـ، من تشجيع أبناء المسلمين على المنافسة الإيمانية لحفظ كلام الله تعالى، وربط المسلمين بكتاب ربهم، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في العناية والاهتمام بحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره.

وأشار إلى أن المسابقة في دورتها الحالية ستشهد تنافس 146 متسابقاً في فروعها، يمثلون 103 دول من مختلف قارات العالم، وأكد أن الأمانة العامة للمسابقة أكملت استعداداتها كافة، لاستضافة المشاركين في المسابقة.

وقال "آل الشيخ" إن المتسابقين الذين سيجتازون التصفيات الأولية يتم اختبارهم في المسجد الحرام من قِبل لجنة التحكيم التي يشارك فيها خمسة محكمين دوليين مختصين في علوم القرآن الكريم.

وأضاف: الوزارة تتشرف كل عام بتنظيم هذه المسابقة التي تعد ميداناً للمنافسة العالمية لحفظ القرآن الكريم والعناية به.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
03:34 PM

انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن في محرم القادم

تقام في رحاب المسجد الحرام بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها "41"، التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 8 محرم إلى 12 من الشهر ذاته لعام 1441هــ.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على رعايته وعنايته بالقرآن الكريم.

ونوّه بما حققته المسابقة خلال مسيرتها منذ 41 سنة والتي بلغ عدد المشاركين في دوراتها الماضية أكثر من 6300 متنافس منذ انطلاقها في عام 1399هـ، من تشجيع أبناء المسلمين على المنافسة الإيمانية لحفظ كلام الله تعالى، وربط المسلمين بكتاب ربهم، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في العناية والاهتمام بحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره.

وأشار إلى أن المسابقة في دورتها الحالية ستشهد تنافس 146 متسابقاً في فروعها، يمثلون 103 دول من مختلف قارات العالم، وأكد أن الأمانة العامة للمسابقة أكملت استعداداتها كافة، لاستضافة المشاركين في المسابقة.

وقال "آل الشيخ" إن المتسابقين الذين سيجتازون التصفيات الأولية يتم اختبارهم في المسجد الحرام من قِبل لجنة التحكيم التي يشارك فيها خمسة محكمين دوليين مختصين في علوم القرآن الكريم.

وأضاف: الوزارة تتشرف كل عام بتنظيم هذه المسابقة التي تعد ميداناً للمنافسة العالمية لحفظ القرآن الكريم والعناية به.

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