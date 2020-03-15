النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختبار جديد للكشف عن "كورونا" بأمريكا والنتيجة خلال 3 ساعات

يرصد الفيروس قبل ظهور أعراضه وحصل على "إذن استخدام طارئ"

حصلت شركة "روشي هولندغ أيه جي"، على موافقة عاجلة من الحكومة الأمريكية لإجراء اختبار آلي جديد للكشف عن فيروس كورونا.

ويرصد الجهاز الجديد للشركة الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء ظهور أعراضه، ويساعد على تسريع القدرة على اختبار المرض بنحو 10 مرات.

ووفقاً لـ "سبوتنيك عربي"، أوضحت الشركة بوجود نسختين من الاختبار الأولي؛ هما: 8800؛ وتقوم على إجراء تحاليل لنحو 4128 شخصاً يومياً، على أن تقوم بإعطاء نتائج الفحوص خلال 3 ساعات، بينما النسخة الأخرى المعروفة بـ6800، تشمل تحاليل لـ1440 شخصاً يومياً.

وبحسب موقع "Fortune" الأمريكي، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أعطت "إذن استخدام طارئ" للاختبار الجديد، الذي يعد متاحاً في أوروبا وللدول التي تقبل علامة "CE" للأجهزة الطبية.

يُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 2726؛ بينهم 54 حالة وفاة، وتعافى 12 شخصاً.

شركة روشي هولندغ أيه جي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اختبار جديد للكشف عن "كورونا" بأمريكا والنتيجة خلال 3 ساعات
سبق

حصلت شركة "روشي هولندغ أيه جي"، على موافقة عاجلة من الحكومة الأمريكية لإجراء اختبار آلي جديد للكشف عن فيروس كورونا.

ويرصد الجهاز الجديد للشركة الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء ظهور أعراضه، ويساعد على تسريع القدرة على اختبار المرض بنحو 10 مرات.

ووفقاً لـ "سبوتنيك عربي"، أوضحت الشركة بوجود نسختين من الاختبار الأولي؛ هما: 8800؛ وتقوم على إجراء تحاليل لنحو 4128 شخصاً يومياً، على أن تقوم بإعطاء نتائج الفحوص خلال 3 ساعات، بينما النسخة الأخرى المعروفة بـ6800، تشمل تحاليل لـ1440 شخصاً يومياً.

وبحسب موقع "Fortune" الأمريكي، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أعطت "إذن استخدام طارئ" للاختبار الجديد، الذي يعد متاحاً في أوروبا وللدول التي تقبل علامة "CE" للأجهزة الطبية.

يُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 2726؛ بينهم 54 حالة وفاة، وتعافى 12 شخصاً.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:49 AM

اختبار جديد للكشف عن "كورونا" بأمريكا والنتيجة خلال 3 ساعات

يرصد الفيروس قبل ظهور أعراضه وحصل على "إذن استخدام طارئ"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,403

حصلت شركة "روشي هولندغ أيه جي"، على موافقة عاجلة من الحكومة الأمريكية لإجراء اختبار آلي جديد للكشف عن فيروس كورونا.

ويرصد الجهاز الجديد للشركة الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء ظهور أعراضه، ويساعد على تسريع القدرة على اختبار المرض بنحو 10 مرات.

ووفقاً لـ "سبوتنيك عربي"، أوضحت الشركة بوجود نسختين من الاختبار الأولي؛ هما: 8800؛ وتقوم على إجراء تحاليل لنحو 4128 شخصاً يومياً، على أن تقوم بإعطاء نتائج الفحوص خلال 3 ساعات، بينما النسخة الأخرى المعروفة بـ6800، تشمل تحاليل لـ1440 شخصاً يومياً.

وبحسب موقع "Fortune" الأمريكي، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أعطت "إذن استخدام طارئ" للاختبار الجديد، الذي يعد متاحاً في أوروبا وللدول التي تقبل علامة "CE" للأجهزة الطبية.

يُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 2726؛ بينهم 54 حالة وفاة، وتعافى 12 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,268
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,592
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,495

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة