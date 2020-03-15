اختبار جديد للكشف عن "كورونا" بأمريكا والنتيجة خلال 3 ساعات

يرصد الفيروس قبل ظهور أعراضه وحصل على "إذن استخدام طارئ"

حصلت شركة "روشي هولندغ أيه جي"، على موافقة عاجلة من الحكومة الأمريكية لإجراء اختبار آلي جديد للكشف عن فيروس كورونا.

ويرصد الجهاز الجديد للشركة الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء ظهور أعراضه، ويساعد على تسريع القدرة على اختبار المرض بنحو 10 مرات.

ووفقاً لـ "سبوتنيك عربي"، أوضحت الشركة بوجود نسختين من الاختبار الأولي؛ هما: 8800؛ وتقوم على إجراء تحاليل لنحو 4128 شخصاً يومياً، على أن تقوم بإعطاء نتائج الفحوص خلال 3 ساعات، بينما النسخة الأخرى المعروفة بـ6800، تشمل تحاليل لـ1440 شخصاً يومياً.

وبحسب موقع "Fortune" الأمريكي، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أعطت "إذن استخدام طارئ" للاختبار الجديد، الذي يعد متاحاً في أوروبا وللدول التي تقبل علامة "CE" للأجهزة الطبية.

يُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 2726؛ بينهم 54 حالة وفاة، وتعافى 12 شخصاً.