مدرب أوراوا يعترف: لعبنا أمام فريق صعب.. لاعبوه موهوبون

هنأ لاعبي وجماهير الهلال باللقب القاري

قال تسويوشي اوتسوكي مدرب نادي أوروا ريد دايموندز الياباني بعد المباراة لعبنا أمام فريق مميز، ويمتلك مواهب كبيرة، وبالتأكيد فإنه من الصعب التغلب على فريق يضم مثل هذه المواهب.

وتابع: في مباراة الذهاب ضغط علينا الهلال بصورة جيدة، ولعب بطريقة هجومية، وفي المقابل عانينا من بعض الثغرات في الدفاع ومن المساحات الكبيرة بين خطي الهجوم والدفاع، ولهذا فإننا في هذه المباراة عملنا على تقليل المساحات في خط الوسط.

وأضاف: في مباراة اليوم خلال الشوط الأول تعاملنا مع مهاجمي الهلال بصورة جيدة ونجحنا في إيقافهم، ولكن في الشوط الثاني أخفقنا في التعامل معهم ليسجلوا هدفين في مرمانا، في الجهة المقابلة عانينا في اختراق صلابة دفاع الهلال.

وأوضح "أوتسوكي": حاولنا أن نعوض نتيجة مباراة الذهاب، حيث كنا نتأخر 0-1، ولكننا لم ننجح في ذلك، وبعدما تلقينا الهدف الأول باتت مهمة صعبة، وحاولنا الاندفاع للهجوم لكننا تلقينا الهدف الثاني الذي حسم النتيجة.

وأفاد بدأت تدريب هذا الفريق في الأدوار الإقصائية، وقد نجحنا في بلوغ النهائي من خلال عملنا على تحليل مباراة الذهاب وتقديم الإرشادات اللاعبين لعبور مباراة الإياب، وأنا أقدر ما قمنا به ونجاحنا في بلوغ النهائي.

في ختام حديثه، قال: أهنئ كل أفراد نادي الهلال من لاعبين وجهاز فني، وكذلك جمهور النادي الذين حضروا إلى اليابان، بعد فوزهم بلقب البطولة، كما أشكر الجماهير اليابانية التي ساندتنا في مباراة اليوم، وكانت تسافر معنا في كل المباريات بقارة آسيا، وأعتذر لهم أننا لم نحقق الفوز اليوم، وأعدهم أن نعوض في العام المقبل".