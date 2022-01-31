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الشباب يعاود تحضيراته بمشاركة " فييتو" و " سانتوس"

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، عصر اليوم الاثنين، تحضيراته لخوض بقية منافسات الموسم، بقيادة المدرب شاموسكا.

استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين وتقوية عضلات في صالة الحديد، بإشراف مدرب اللياقة تريفيزان، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين فنية في ملعب النادي الرديف شهدت تطبيق جمل فنية منوعة، تلاها مناورة خفيفة ركز من خلالها على تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، التحول السريع في حال الهجمة المرتدة.

واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثنائي لوسيانو فييتو، وإياغو سانتوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يعاود تحضيراته بمشاركة " فييتو" و " سانتوس"
سبق

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، عصر اليوم الاثنين، تحضيراته لخوض بقية منافسات الموسم، بقيادة المدرب شاموسكا.

استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين وتقوية عضلات في صالة الحديد، بإشراف مدرب اللياقة تريفيزان، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين فنية في ملعب النادي الرديف شهدت تطبيق جمل فنية منوعة، تلاها مناورة خفيفة ركز من خلالها على تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، التحول السريع في حال الهجمة المرتدة.

واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثنائي لوسيانو فييتو، وإياغو سانتوس.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
08:14 PM

الشباب يعاود تحضيراته بمشاركة " فييتو" و " سانتوس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، عصر اليوم الاثنين، تحضيراته لخوض بقية منافسات الموسم، بقيادة المدرب شاموسكا.

استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين وتقوية عضلات في صالة الحديد، بإشراف مدرب اللياقة تريفيزان، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين فنية في ملعب النادي الرديف شهدت تطبيق جمل فنية منوعة، تلاها مناورة خفيفة ركز من خلالها على تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ، التحول السريع في حال الهجمة المرتدة.

واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثنائي لوسيانو فييتو، وإياغو سانتوس.

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