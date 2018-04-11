لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تعقد اجتماعها الـ52 وتطمئن على أوضاع المصابين في المملكة

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" صباح اليوم السبت اجتماعها الثاني والخمسين، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطّلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، ودعتهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1700000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (382) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات أكثر من (103) آلاف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة، فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (382) حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (131) حالة، والمدينة المنورة (95)، والرياض (76)، وجدة (50)، والدمام (15)، وينبع (5)، والهفوف (3)، وسبت العلايا (3)، وحالة واحدة في كل من الطائف، والخبر، وميسان، والشملي، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (4033) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (3261) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 67 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (720) حالة بإضافة (35) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (52) حالة، بإضافة 5 حالات وفيات جديدة واحدة لشاب سعودي بلغ من العمر 33 عاماً توفي في جدة، وواحدة لسعودي يبلغ من العمر 67 عاماً في المدينة المنورة، وثلاثة غير سعوديين بلغت أعمارهم 41 و63 و80 عاماً، ومعظمهم كانت لديهم حالات مرضية مزمنة، وسجلت هذه الحالات في مكة وجدة -رحمهم الله جميعاً- ويلاحظ أن من بين حالات الوفيات حالات لأعمار في الـ30 من العمر وحالات لكبار السن ومتقدمين في العمر.

وأضاف "العبدالعالي": نؤكد للجميع أن حالة الإصابة هي ليست حصرية على فئة عمرية معينة؛ فصغار السن أو الشباب أو كبار السن الجميع معرض للإصابة بالفيروس، وسبقت التحذيرات على مستويات منظمة الصحة العالمية أو من خلال التواصل الدائم والنصائح والتعليمات التي تقدمها وزارة الصحة بأن الإصابة قد تحدث في أي فئة عمرية، وقد تؤدي إلى حالة حرجة لا قدر الله بل قد تؤدي إلى الوفاة.

وتابع: نطلب من الجميع دائماً وأبداً التقيد بالتعليمات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة من يحبون.

وبيّن متحدث "الصحة" أن الحالات المؤكدة التي تم اكتشافها مؤخراً كان ما يقارب 70% إلى 80% من الإصابات بـ"كورونا" في السعودية هي لغير السعوديين؛ بسبب مخالطتهم الاجتماعية.

وقال "العبدالعالي": بحمد الله بدأت الرحلات التي تقل السعوديين العائدين لأرض الوطن بعد التوجيهات الكريمة بذلك بتعاون الجهات المعنية وتضافر جهودها والترتيبات القائمة من تنظيم وصولهم واستقبالهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتقديم الضيافة المخصصة لهم، والتأكد بأن يبقوا الفترات اللازمة في الإجراءات الوقائية المطلوبة لسلامتهم وسلامة الآخرين ومن حولهم، وقد وصلت 3 رحلات جوية وأيضاً مجموعة من الرحلات القادمة من المنفذ البري وإجمالي من وصلوا حتى الآن بلغ 1639 مسافراً، ونتمنى للجميع عوداً حميداً لأرض الوطن، وتمنياتنا لهم وللجميع الصحة والسلامة والعافية.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جهته، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المتواصل، منوهاً بالجهود المبذولة على مدار الساعة المقدمة من مختلف قطاعات الدولة وبالتناغم بين الجميع.

وأعلن "الهزاني" عن مبادرة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان تُعفي الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات، حيث شملت مبادرة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية وصندوق الوقف الصحي "الصندوق المجتمعي" للتخفيف من آثار وباء "كورونا" لدعم الفئات الأكثر تضرراً والأشد حاجة برأس مال يبلغ 500 مليون ريال سعودي، حيث تأتي هذه المبادرة دعماً للجهود الحكومية وتفعيلاً لدور الأوقاف والقطاع غير الربحي في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة.

وبيّن أن المجالات التي يركز عليها الصندوق تتمثل في: (الإغاثة، الإيواء، المجتمع، التعليم، السقيا، الصحة، التقنية، الخدمات التوعية والتثقيف)، وتستهدف (كبار السن، المحتاجين، ذوي الإعاقة، الأسر المتعففة، أسر السجناء، الأرامل والمطلقات، الطلاب المحتاجين، المنقطعين من القادمين للمملكة للعمرة أو الزيارة، الضمانيين، الحرفيين من أصحاب المهن الصغيرة، العمالة المتضررة.

وأشار إلى أن المبادرات شملت أيضاً مبادرة "غذاؤنا واحد" التي تهدف للتخفيف من آثار وباء "كورونا"، وتدعم هذ المبادرة الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة ممولة من قبل الصندوق المجتمعي والجهات المشاركة به بمبلغ 37.880.00 مليون ريال، إذ يبلغ عدد الأسر المستفيدة حتى الآن 37.597 ألف اسرة، وإجمالي السلال المقدمة 142.870 ألف حتى الآن، فيما شملت المبادرة الرابعة برنامج دعم العمل الحر للسعوديين العاملين في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أطلقته منظومة الموارد البشرية، حيث يقدم صندوق الموارد البشرية دعماً مالياً لقائدي مركبات توصيل الطلبات، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم أبناء الوطن وتعزيز الجهود الاحترازية الصحية للحد من التجمعات البشرية.

وبيّن أن المبادرات شملت أيضاً مبادرة قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، وتهدف لدعم المنشآت الصغيرة في جهود التوطين، للإسهام بشكل مباشر في دعم نمو المنشآت الصغيرة وتعزيز واستثمار جهود التوطين وإيجاد الوظائف؛ إذ من المتوقع أن يستفيد من هذا القرار عدد كبير من الملاك بما يعود بالنفع على سوق العمل السعودي، فيما شملت المبادرة السادسة إطلاق خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج "أجير" لمنشآت القطاع الخاص بهدف الاستفادة من خدمات العمالة مؤقتاً كبديل للاستقدام، وحماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من فقدان العمل.

وأفاد أن المبادرات شملت أيضاً مبادرة تمكين الوافدين من المغادرة إلى بلدانهم وتقوم هذه الخدمة بالسماح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج المملكة.

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد على أن المنشآت المستفيدة من نظام التعطل عن العمل "ساند" لا يحق لها إنهاء عقد الموظف السعودي، حيث إن المنشأة التي لم تستفِد أو لم تقدم فهي غير متضررة ولا يحق لها إنهاء العقد.

وسأل "الهزاني" في ختام حديثه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد وقيادتها وشعبها ويديم الأمن والأمان والصحة والعافية، مذكراً الجميع قائلاً: "كلنا مسؤول لذلك علينا التقيد بتعليمات وزارة الصحة، فهي ستعود إن شاء الله بالنفع على الجميع".