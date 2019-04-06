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"أساور وطن".. مبادرة وطنية لدعم السعوديات المهتمات بالمشاريع الصغيرة

صاحبة أول رخصة تجارية لـ"سبق": هدفنا الحفاظ على العميل طوال العام

أصدرت السعودية مرفت بخاري أول رخصة تجارية دائمة لدعم الأسر المنتجة "أساور وطن".

وقالت بخاري عن المبادرة لـ"سبق": المبادرة وطنية لدعم نساء الوطن المهتمات بالمشاريع الصغيرة بإيجاد موقع دائم، يؤمّن لهن صورتهن واحترامهن، ويحافظ على قاعدة العملاء؛ كون عملية التنقل من معرض إلى معرض قد تؤدي لخسارة العميل.

وأضافت: عملية انتقال النساء من معرض إلى آخر قد تتلف بعض الأغراض، كما أنه لن يكون هناك استقرار مادي ومعنوي؛ ونتيجة لذلك نجد بعض الأسعار غالية؛ كونهن يستأجرن المكان خلال خمسة أيام مثلاً بحدود ألفين أو ثلاثة آلاف ريال، وهذا ينتج منه رفع الأسعار؛ ليستطعن تحقيق هامش ربح يكفيهن.

وعن سبب الفكرة تقول: جاءتني الفكرة عندما كنت مشرفة على محطة الوقود؛ فهناك مساحة كبيرة في المحطة؛ ففكرت بتخصيص هذه المساحة لبنات البلد، ووضع (بوثات) ليبدأن مشاريعهن في مكان ثابت؛ واجتمعت مع أمين المنطقة الشرقية، واطلع على المبادرة، ورحب بها جدًّا، ووافق تحت غطاء الأمانة. وللأسف بعض أعضاء مجلس إدارة المحطة رفضوا إتمام المشروع، وانتهت فترة عملي لديهم.

وتابعت: قررت إتمام هذا المشروع بنفسي، ودعمه رجل الأعمال محمد القحطاني بالرياض، وقدمنا هذا المشروع لبلدية المنطقة الشرقية، والحمد لله بدعم من جميع أفراد أمانة المنطقة الشرقية والبلدية تم الحصول على أول رخصة تجارية لمعرض دائم للأسر المنتجة.

وقالت: فكرة المشروع عبارة عن محل تجاري على الشارع العام، يقدم جميع خدمات الأسر المنتجة. وكانطلاقة أولى لفكرة المشروع سنقدم نموذجًا مصغرًا، ونأمل أن تكون اللبنة الأولى لسلسلة تغطي جميع مناطق السعودية.

واختتمت: سيكون المعرض دائمًا طيلة العام، وتتعامل فيه السيدة على أنه موقعها الدائم، وتستطيع الحضور متى تشاء، وتغادر متى تشاء، وتبيع ما تنتجه، بإيجار بسيط جدًّا، لا يتجاوز ألف ريال على مدى شهر كامل، وتدفع بشكل شهري وليس سنويًّا. وهنا ستكون أسعار المنتجات متقاربة من السوق، ولا يوجد بها أي ارتفاع أو مبالغة، كما أنه لن يتم أخذ هامش ربح منهن، فقط الإيجار الشهري، ونأمل أن يحقق نجاحًا لنستطيع تعميم الفكرة على باقي مناطق السعودية بإذن الله، وسيكون هناك افتتاح تجريبي، ثم افتتاح رسمي للمعرض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أساور وطن".. مبادرة وطنية لدعم السعوديات المهتمات بالمشاريع الصغيرة
سبق

أصدرت السعودية مرفت بخاري أول رخصة تجارية دائمة لدعم الأسر المنتجة "أساور وطن".

وقالت بخاري عن المبادرة لـ"سبق": المبادرة وطنية لدعم نساء الوطن المهتمات بالمشاريع الصغيرة بإيجاد موقع دائم، يؤمّن لهن صورتهن واحترامهن، ويحافظ على قاعدة العملاء؛ كون عملية التنقل من معرض إلى معرض قد تؤدي لخسارة العميل.

وأضافت: عملية انتقال النساء من معرض إلى آخر قد تتلف بعض الأغراض، كما أنه لن يكون هناك استقرار مادي ومعنوي؛ ونتيجة لذلك نجد بعض الأسعار غالية؛ كونهن يستأجرن المكان خلال خمسة أيام مثلاً بحدود ألفين أو ثلاثة آلاف ريال، وهذا ينتج منه رفع الأسعار؛ ليستطعن تحقيق هامش ربح يكفيهن.

وعن سبب الفكرة تقول: جاءتني الفكرة عندما كنت مشرفة على محطة الوقود؛ فهناك مساحة كبيرة في المحطة؛ ففكرت بتخصيص هذه المساحة لبنات البلد، ووضع (بوثات) ليبدأن مشاريعهن في مكان ثابت؛ واجتمعت مع أمين المنطقة الشرقية، واطلع على المبادرة، ورحب بها جدًّا، ووافق تحت غطاء الأمانة. وللأسف بعض أعضاء مجلس إدارة المحطة رفضوا إتمام المشروع، وانتهت فترة عملي لديهم.

وتابعت: قررت إتمام هذا المشروع بنفسي، ودعمه رجل الأعمال محمد القحطاني بالرياض، وقدمنا هذا المشروع لبلدية المنطقة الشرقية، والحمد لله بدعم من جميع أفراد أمانة المنطقة الشرقية والبلدية تم الحصول على أول رخصة تجارية لمعرض دائم للأسر المنتجة.

وقالت: فكرة المشروع عبارة عن محل تجاري على الشارع العام، يقدم جميع خدمات الأسر المنتجة. وكانطلاقة أولى لفكرة المشروع سنقدم نموذجًا مصغرًا، ونأمل أن تكون اللبنة الأولى لسلسلة تغطي جميع مناطق السعودية.

واختتمت: سيكون المعرض دائمًا طيلة العام، وتتعامل فيه السيدة على أنه موقعها الدائم، وتستطيع الحضور متى تشاء، وتغادر متى تشاء، وتبيع ما تنتجه، بإيجار بسيط جدًّا، لا يتجاوز ألف ريال على مدى شهر كامل، وتدفع بشكل شهري وليس سنويًّا. وهنا ستكون أسعار المنتجات متقاربة من السوق، ولا يوجد بها أي ارتفاع أو مبالغة، كما أنه لن يتم أخذ هامش ربح منهن، فقط الإيجار الشهري، ونأمل أن يحقق نجاحًا لنستطيع تعميم الفكرة على باقي مناطق السعودية بإذن الله، وسيكون هناك افتتاح تجريبي، ثم افتتاح رسمي للمعرض.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
09:18 PM

"أساور وطن".. مبادرة وطنية لدعم السعوديات المهتمات بالمشاريع الصغيرة

صاحبة أول رخصة تجارية لـ"سبق": هدفنا الحفاظ على العميل طوال العام

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خلود غنام - الرياض
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أصدرت السعودية مرفت بخاري أول رخصة تجارية دائمة لدعم الأسر المنتجة "أساور وطن".

وقالت بخاري عن المبادرة لـ"سبق": المبادرة وطنية لدعم نساء الوطن المهتمات بالمشاريع الصغيرة بإيجاد موقع دائم، يؤمّن لهن صورتهن واحترامهن، ويحافظ على قاعدة العملاء؛ كون عملية التنقل من معرض إلى معرض قد تؤدي لخسارة العميل.

وأضافت: عملية انتقال النساء من معرض إلى آخر قد تتلف بعض الأغراض، كما أنه لن يكون هناك استقرار مادي ومعنوي؛ ونتيجة لذلك نجد بعض الأسعار غالية؛ كونهن يستأجرن المكان خلال خمسة أيام مثلاً بحدود ألفين أو ثلاثة آلاف ريال، وهذا ينتج منه رفع الأسعار؛ ليستطعن تحقيق هامش ربح يكفيهن.

وعن سبب الفكرة تقول: جاءتني الفكرة عندما كنت مشرفة على محطة الوقود؛ فهناك مساحة كبيرة في المحطة؛ ففكرت بتخصيص هذه المساحة لبنات البلد، ووضع (بوثات) ليبدأن مشاريعهن في مكان ثابت؛ واجتمعت مع أمين المنطقة الشرقية، واطلع على المبادرة، ورحب بها جدًّا، ووافق تحت غطاء الأمانة. وللأسف بعض أعضاء مجلس إدارة المحطة رفضوا إتمام المشروع، وانتهت فترة عملي لديهم.

وتابعت: قررت إتمام هذا المشروع بنفسي، ودعمه رجل الأعمال محمد القحطاني بالرياض، وقدمنا هذا المشروع لبلدية المنطقة الشرقية، والحمد لله بدعم من جميع أفراد أمانة المنطقة الشرقية والبلدية تم الحصول على أول رخصة تجارية لمعرض دائم للأسر المنتجة.

وقالت: فكرة المشروع عبارة عن محل تجاري على الشارع العام، يقدم جميع خدمات الأسر المنتجة. وكانطلاقة أولى لفكرة المشروع سنقدم نموذجًا مصغرًا، ونأمل أن تكون اللبنة الأولى لسلسلة تغطي جميع مناطق السعودية.

واختتمت: سيكون المعرض دائمًا طيلة العام، وتتعامل فيه السيدة على أنه موقعها الدائم، وتستطيع الحضور متى تشاء، وتغادر متى تشاء، وتبيع ما تنتجه، بإيجار بسيط جدًّا، لا يتجاوز ألف ريال على مدى شهر كامل، وتدفع بشكل شهري وليس سنويًّا. وهنا ستكون أسعار المنتجات متقاربة من السوق، ولا يوجد بها أي ارتفاع أو مبالغة، كما أنه لن يتم أخذ هامش ربح منهن، فقط الإيجار الشهري، ونأمل أن يحقق نجاحًا لنستطيع تعميم الفكرة على باقي مناطق السعودية بإذن الله، وسيكون هناك افتتاح تجريبي، ثم افتتاح رسمي للمعرض.

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