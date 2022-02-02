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أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت وتضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية

بعد تنفيذ أكثر من 1000 جولة في المراكز التجارية والأسواق بالمنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، ١٠٩٤ جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط ٨٢ مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت أمانة الشرقية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت وتضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، ١٠٩٤ جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط ٨٢ مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت أمانة الشرقية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
03:08 PM

أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت وتضبط 82 مخالفة للتدابير الصحية

بعد تنفيذ أكثر من 1000 جولة في المراكز التجارية والأسواق بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، ١٠٩٤ جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط ٨٢ مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت أمانة الشرقية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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