قال تعليم الحدود الشمالية إنه لا تعليق للدراسة في مدارس المنطقة ما عدا المدارس الآتية: الدويد وزهوة والمقدسي ونعيجان "بنين"، والإمام الطبري التابعة لمكتب التعليم في العويقيلة.

لا تعليق للدراسة في مدارس منطقة الحدود الشمالية.. ما عدا هذه المدارس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-11 قال تعليم الحدود الشمالية إنه لا تعليق للدراسة في مدارس المنطقة ما عدا المدارس الآتية: الدويد وزهوة والمقدسي ونعيجان "بنين"، والإمام الطبري التابعة لمكتب التعليم في العويقيلة. وأضاف بأن القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نظرًا لانقطاع الطريق المؤدي لتلك المدارس.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 12:37 AM

لا تعليق للدراسة في مدارس منطقة الحدود الشمالية.. ما عدا هذه المدارس القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لانقطاع الطريق المؤدي إليها





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قال تعليم الحدود الشمالية إنه لا تعليق للدراسة في مدارس المنطقة ما عدا المدارس الآتية: الدويد وزهوة والمقدسي ونعيجان "بنين"، والإمام الطبري التابعة لمكتب التعليم في العويقيلة.

وأضاف بأن القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نظرًا لانقطاع الطريق المؤدي لتلك المدارس.