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لا تعليق للدراسة في مدارس منطقة الحدود الشمالية.. ما عدا هذه المدارس

القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لانقطاع الطريق المؤدي إليها

قال تعليم الحدود الشمالية إنه لا تعليق للدراسة في مدارس المنطقة ما عدا المدارس الآتية: الدويد وزهوة والمقدسي ونعيجان "بنين"، والإمام الطبري التابعة لمكتب التعليم في العويقيلة.

وأضاف بأن القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نظرًا لانقطاع الطريق المؤدي لتلك المدارس.

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لا تعليق للدراسة في مدارس منطقة الحدود الشمالية.. ما عدا هذه المدارس
سبق

قال تعليم الحدود الشمالية إنه لا تعليق للدراسة في مدارس المنطقة ما عدا المدارس الآتية: الدويد وزهوة والمقدسي ونعيجان "بنين"، والإمام الطبري التابعة لمكتب التعليم في العويقيلة.

وأضاف بأن القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نظرًا لانقطاع الطريق المؤدي لتلك المدارس.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
12:37 AM

لا تعليق للدراسة في مدارس منطقة الحدود الشمالية.. ما عدا هذه المدارس

القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لانقطاع الطريق المؤدي إليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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قال تعليم الحدود الشمالية إنه لا تعليق للدراسة في مدارس المنطقة ما عدا المدارس الآتية: الدويد وزهوة والمقدسي ونعيجان "بنين"، والإمام الطبري التابعة لمكتب التعليم في العويقيلة.

وأضاف بأن القرار يشمل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات نظرًا لانقطاع الطريق المؤدي لتلك المدارس.

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