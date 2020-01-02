"صحة نجران" تكرم المتميزين بمستشفى الملك خالد للعام 2019

في حفل جائزة التميز السنوي

‏أقامت "صحة نجران" حفل جائزة التميز السنوي للعام 2019م للعاملين بمستشفى الملك خالد، بحضور مدير عام الشؤون الصحية خالد عايض العسيري، ونائبه الدكتور إبراهيم بني هميم.

وقال مدير عام صحة نجران خالد العسيري، خلال حفل التكريم، إن وزارة الصحة تحرص على تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى نجاح جائزة التميز منذ انطلاقها ودورها الإيجابي في تحفيز وتشجيع الكوادر الطبية والفنية والإدارية على المنافسة والإبداع والابتكار وخلق بيئة عمل تنافسية يتم من خلالها تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمرضى والمراجعين.

بدوره، أوضح نائب مدير صحة نجران والمشرف على مستشفى الملك خالد الدكتور إبراهيم بني هميم، أن اختيار المتميزين يتم وفق معايير دقيقة لمن حققوا الإنجاز والتميز في مجال تخصصهم، وأصبحوا نموذجاً يحتذى به، لافتاً إلى تكريم 80 موظفاً في المستشفى منهم 13 طبيباً.

وفي الختام، قدم "العسيري" الجوائز والدروع للمتميزين بحضور عدد من مساعدي المدير العام ومديري الإدارات بالمنطقة.

وكان مستشفى الملك خالد استقبل خلال العام 2019م أكثر من 400 مراجع في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، وأجرت الكوادر الطبية 8253 عملية جراحية ناجحة، بالإضافة إلى إجراء 2.197 مليون فحص مخبري، فيما تم إجراء 108 آلاف إجراء إشعاعي خلال الفترة نفسها.

