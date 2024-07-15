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إندونيسيا.. قفزة غير مسبوقة في الوفيات اليومية لـ"كورونا"

حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 3797 و80094 مصاباً

سجّلت السلطات الصحية الإندونيسية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي في الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة.

وأعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن رصد 87 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير (مقابل 54 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 3797 حالة وفاة.

وبحسب "رويترز"، تجاوز إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم من حيث عدد السكان المسلمين، عتبة الـ80 ألفاً ووصل إلى 80094 إصابة، بعد رصد 1522 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1591 إصابة في اليوم السابق).

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا.. قفزة غير مسبوقة في الوفيات اليومية لـ"كورونا"
سبق

سجّلت السلطات الصحية الإندونيسية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي في الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة.

وأعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن رصد 87 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير (مقابل 54 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 3797 حالة وفاة.

وبحسب "رويترز"، تجاوز إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم من حيث عدد السكان المسلمين، عتبة الـ80 ألفاً ووصل إلى 80094 إصابة، بعد رصد 1522 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1591 إصابة في اليوم السابق).

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
02:27 PM

إندونيسيا.. قفزة غير مسبوقة في الوفيات اليومية لـ"كورونا"

حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 3797 و80094 مصاباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت السلطات الصحية الإندونيسية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي في الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة.

وأعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن رصد 87 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير (مقابل 54 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 3797 حالة وفاة.

وبحسب "رويترز"، تجاوز إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم من حيث عدد السكان المسلمين، عتبة الـ80 ألفاً ووصل إلى 80094 إصابة، بعد رصد 1522 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1591 إصابة في اليوم السابق).

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