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"تقنية الرياض": قدمنا إعانات غير مستردة للمتدربين وأوصلنا بطاقات الصرف للمنازل

توضيحات قدّمها عميدها "الحامد" وقال لـ"سبق": 11 ألفًا تلقوا 7700 ساعة تدريب عن بُعد

أكد عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الحامد، أن عدد المتدربين المستفيدين من التدريب عن بُعد في الكلية بلغ 11 ألف متدرب، وأن 521 مدربًا نفّذوا ما يزيد على 7700 ساعة تدريب في ظل الظروف الراهنة.

وفي تصريح خاص لـ"سبق"، قال "الحامد": إن ذلك يأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد؛ رغم طبيعة المقررات التقنية التي تعتمد على تواجد المتدربين في الورش والمختبرات؛ إلا أن الخطة التي وضعتها المؤسسة للاعتماد على التدريب عن بُعد قد ساهمت في تجاوز كل العقبات وتم تطبيق معظم البرامج بكل كفاءة.

وأضاف: شكّلت الكلية فريق عمل متكامل لاستقبال طلبات المتدربين ومعالجتها بشكل فوري وخاصة ما يتعلق بمكافآت المتدربين سواء مشاكل الفقد أو انتهاء الصلاحية أو أي مشاكل تقنية أخرى؛ سعيًّا لضمان استمرارية حصول المتدرب على المكافأة، وقد تم التعاقد مع تطبيقات تقنية لتوصيل بطاقات المتدربين إلى منازلهم ومتابعة أي مشاكل قد تطرأ في حال حدوثها عبر أعضاء فريق العمل المصرّح لهم بالتنقل حسب الأنظمة المعمول بها رسميًّا.

وأشار "الحامد" إلى أن عدد استخراج وتفعيل بطاقات الصراف وتوصيلها للمتدربين في منازلهم من قِبَل موظفي الكلية وبالتعاون مع تطبيق "فزعه وازهلها"، بلغ أكثر من 500 حالة؛ بالإضافة لتقديم العديد من الخدمات للمتدربين عن بعد، كما تم رفع الحرمان وإتاحة فرصة حذف المقرر والانسحاب الفصلي وإعادة القيد.

من جانبه، قال عبدالرحمن الحامد: إن الكلية حرصت على دراسة احتياجات المتدربين لتهيئتهم للتدريب عن بعد وكذلك أداء الاختبارات النهائية والاستفادة من آلية الإعانات في صندوق المتدربين الفرعي بالكلية، وتم تقديم إعانة غير مستردة للمتدربين لتأمين باقات الإنترنت والأجهزة اللوحية؛ سعيًا لحصول جميع المدربين على كل الفرص لحضور المحاضرات وأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

عميد الكلية التقنية عبدالرحمن الحامد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقنية الرياض": قدمنا إعانات غير مستردة للمتدربين وأوصلنا بطاقات الصرف للمنازل
سبق

أكد عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الحامد، أن عدد المتدربين المستفيدين من التدريب عن بُعد في الكلية بلغ 11 ألف متدرب، وأن 521 مدربًا نفّذوا ما يزيد على 7700 ساعة تدريب في ظل الظروف الراهنة.

وفي تصريح خاص لـ"سبق"، قال "الحامد": إن ذلك يأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد؛ رغم طبيعة المقررات التقنية التي تعتمد على تواجد المتدربين في الورش والمختبرات؛ إلا أن الخطة التي وضعتها المؤسسة للاعتماد على التدريب عن بُعد قد ساهمت في تجاوز كل العقبات وتم تطبيق معظم البرامج بكل كفاءة.

وأضاف: شكّلت الكلية فريق عمل متكامل لاستقبال طلبات المتدربين ومعالجتها بشكل فوري وخاصة ما يتعلق بمكافآت المتدربين سواء مشاكل الفقد أو انتهاء الصلاحية أو أي مشاكل تقنية أخرى؛ سعيًّا لضمان استمرارية حصول المتدرب على المكافأة، وقد تم التعاقد مع تطبيقات تقنية لتوصيل بطاقات المتدربين إلى منازلهم ومتابعة أي مشاكل قد تطرأ في حال حدوثها عبر أعضاء فريق العمل المصرّح لهم بالتنقل حسب الأنظمة المعمول بها رسميًّا.

وأشار "الحامد" إلى أن عدد استخراج وتفعيل بطاقات الصراف وتوصيلها للمتدربين في منازلهم من قِبَل موظفي الكلية وبالتعاون مع تطبيق "فزعه وازهلها"، بلغ أكثر من 500 حالة؛ بالإضافة لتقديم العديد من الخدمات للمتدربين عن بعد، كما تم رفع الحرمان وإتاحة فرصة حذف المقرر والانسحاب الفصلي وإعادة القيد.

من جانبه، قال عبدالرحمن الحامد: إن الكلية حرصت على دراسة احتياجات المتدربين لتهيئتهم للتدريب عن بعد وكذلك أداء الاختبارات النهائية والاستفادة من آلية الإعانات في صندوق المتدربين الفرعي بالكلية، وتم تقديم إعانة غير مستردة للمتدربين لتأمين باقات الإنترنت والأجهزة اللوحية؛ سعيًا لحصول جميع المدربين على كل الفرص لحضور المحاضرات وأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
12:57 PM

"تقنية الرياض": قدمنا إعانات غير مستردة للمتدربين وأوصلنا بطاقات الصرف للمنازل

توضيحات قدّمها عميدها "الحامد" وقال لـ"سبق": 11 ألفًا تلقوا 7700 ساعة تدريب عن بُعد

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عيسى الحربي - الرياض
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أكد عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الحامد، أن عدد المتدربين المستفيدين من التدريب عن بُعد في الكلية بلغ 11 ألف متدرب، وأن 521 مدربًا نفّذوا ما يزيد على 7700 ساعة تدريب في ظل الظروف الراهنة.

وفي تصريح خاص لـ"سبق"، قال "الحامد": إن ذلك يأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد؛ رغم طبيعة المقررات التقنية التي تعتمد على تواجد المتدربين في الورش والمختبرات؛ إلا أن الخطة التي وضعتها المؤسسة للاعتماد على التدريب عن بُعد قد ساهمت في تجاوز كل العقبات وتم تطبيق معظم البرامج بكل كفاءة.

وأضاف: شكّلت الكلية فريق عمل متكامل لاستقبال طلبات المتدربين ومعالجتها بشكل فوري وخاصة ما يتعلق بمكافآت المتدربين سواء مشاكل الفقد أو انتهاء الصلاحية أو أي مشاكل تقنية أخرى؛ سعيًّا لضمان استمرارية حصول المتدرب على المكافأة، وقد تم التعاقد مع تطبيقات تقنية لتوصيل بطاقات المتدربين إلى منازلهم ومتابعة أي مشاكل قد تطرأ في حال حدوثها عبر أعضاء فريق العمل المصرّح لهم بالتنقل حسب الأنظمة المعمول بها رسميًّا.

وأشار "الحامد" إلى أن عدد استخراج وتفعيل بطاقات الصراف وتوصيلها للمتدربين في منازلهم من قِبَل موظفي الكلية وبالتعاون مع تطبيق "فزعه وازهلها"، بلغ أكثر من 500 حالة؛ بالإضافة لتقديم العديد من الخدمات للمتدربين عن بعد، كما تم رفع الحرمان وإتاحة فرصة حذف المقرر والانسحاب الفصلي وإعادة القيد.

من جانبه، قال عبدالرحمن الحامد: إن الكلية حرصت على دراسة احتياجات المتدربين لتهيئتهم للتدريب عن بعد وكذلك أداء الاختبارات النهائية والاستفادة من آلية الإعانات في صندوق المتدربين الفرعي بالكلية، وتم تقديم إعانة غير مستردة للمتدربين لتأمين باقات الإنترنت والأجهزة اللوحية؛ سعيًا لحصول جميع المدربين على كل الفرص لحضور المحاضرات وأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

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