"الصحة": 132 مصاباً بكورونا استفادوا من العلاج ببلازما الدم

قالت "الصحة": إن 132 مصاباً بفيروس كورونا استفادوا من العلاج عن طريق استخدام بلازما الدم للمتعافين من كورونا، ضمن دراسة بحثية يشارك بها نخبة من الباحثين والمركز البحثية في المملكة.

وأضافت "الصحة" أن الفريق البحثي يعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق الدراسة في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لتهيئة المنشآت الصحية التي ترغب بالمشاركة والانضمام لهذا البحث.

وأوضحت أن هذا البحث لا يزال يستقطب المتبرعين المتعافين من مرض كورونا عن طريق التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي للدراسة على الإنترنت، التواصل على "تويتر" أو عن طريق الإيميل أو الهاتف الخاص بالدراسة، وقد تواصل مع الموقع التعريفي الرسمي للدراسة عدد كبير من المهتمين من داخل وخارج المملكة تجاوز 18 ألف زائر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكدت "الصحة" أن هذه الدراسة ما زالت نتائجها أولية، ولم تظهر في الدراسة أي مؤشرات لخطورة هذا العلاج، وأنه إجراء آمن وبإذن الله يكون مفيداً للمرضى، خصوصاً إذا تم أخذه في المراحل الأولى، إلا أن الأبحاث تحتاج إلى فترة للتأكد جميع النتائج، وسيتم تقييمها ونشرها في الفترة القريبة القادمة.

واختتمت "الصحة" بأن الدراسة اشترك فيها حتى الآن على مستوى المملكة 20 مستشفى من مختلف القطاعات الصحية، ولا يزال هناك رغبة شديدة لدى الكثير من المستشفيات للمشاركة والتفاعل مع هذه الدراسة، كما يوجد أكثر من 634 متبرعاً، وهو عدد ممتاز يعكس مدى اهتمام المجتمع بالدراسات والأبحاث.