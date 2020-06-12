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موريتانيا: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1439

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1439 حالة مؤكدة.

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم الكشف عن الإصابات الجديدة إثر إجراء 1116 تحليلاً مخبرياً.

ولفت النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 250 حالة، إثر تسجيل 108 حالات شفاء، وذلك بالتزامن مع تسجيل 3 وفيات جدد، ليصبح عدد المتوفين 74 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1439 حالة مؤكدة.

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم الكشف عن الإصابات الجديدة إثر إجراء 1116 تحليلاً مخبرياً.

ولفت النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 250 حالة، إثر تسجيل 108 حالات شفاء، وذلك بالتزامن مع تسجيل 3 وفيات جدد، ليصبح عدد المتوفين 74 شخصاً.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
01:08 PM

موريتانيا: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1439

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1439 حالة مؤكدة.

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، أنه تم الكشف عن الإصابات الجديدة إثر إجراء 1116 تحليلاً مخبرياً.

ولفت النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 250 حالة، إثر تسجيل 108 حالات شفاء، وذلك بالتزامن مع تسجيل 3 وفيات جدد، ليصبح عدد المتوفين 74 شخصاً.

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