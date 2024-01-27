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رئيس الوزراء المصري يفتتح الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بمشاركة 1063 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا يمثلون 50 دولة حول العالم

‬افتتح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُعقد هذا العام تحت شعار "هوِية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، بمشاركة 1063 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا يمثلون 50 دولة، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد الدكتور "مدبولي" -خلال تفقده عددًا من القاعات وأجنحة عرض الكتب بالمعرض- أن انتظام معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده الرسمي يعد رسالة إيجابية تعكس اهتمام الدولة المصرية بعودة انتظام خارطة الفعاليات المحلية والعالمية، التي تأثرت مواعيد إقامتها نتيجة جائحة فيروس كورونا، ولا تزال تلقي بظلالها على العالم بأسره.

واستمع رئيس الوزراء المصري خلال جولته التفقدية إلى شرحٍ من وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم حول فعاليات المعرض في دورته الحالية التي تشهد لأول مرة توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال عروض تفاعلية مع الزوار بتقنية الهولوجرام، فضلًا عن إطلاق مشروع الكتاب الرقمي، وتوفير منصة متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي.

يُذكر أن دولة اليونان تأتي في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفها ضيف شرف، فيما يحتفي المعرض بالكاتب المصري الراحل يحيى حقي كشخصية المعرض هذا العام، والكاتب المصري عبدالتّواب يوسف كشخصية معرض كتاب الأطفال.

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رئيس الوزراء المصري يفتتح الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
سبق

‬افتتح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُعقد هذا العام تحت شعار "هوِية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، بمشاركة 1063 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا يمثلون 50 دولة، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد الدكتور "مدبولي" -خلال تفقده عددًا من القاعات وأجنحة عرض الكتب بالمعرض- أن انتظام معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده الرسمي يعد رسالة إيجابية تعكس اهتمام الدولة المصرية بعودة انتظام خارطة الفعاليات المحلية والعالمية، التي تأثرت مواعيد إقامتها نتيجة جائحة فيروس كورونا، ولا تزال تلقي بظلالها على العالم بأسره.

واستمع رئيس الوزراء المصري خلال جولته التفقدية إلى شرحٍ من وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم حول فعاليات المعرض في دورته الحالية التي تشهد لأول مرة توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال عروض تفاعلية مع الزوار بتقنية الهولوجرام، فضلًا عن إطلاق مشروع الكتاب الرقمي، وتوفير منصة متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي.

يُذكر أن دولة اليونان تأتي في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفها ضيف شرف، فيما يحتفي المعرض بالكاتب المصري الراحل يحيى حقي كشخصية المعرض هذا العام، والكاتب المصري عبدالتّواب يوسف كشخصية معرض كتاب الأطفال.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
04:47 PM

رئيس الوزراء المصري يفتتح الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بمشاركة 1063 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا يمثلون 50 دولة حول العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬افتتح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُعقد هذا العام تحت شعار "هوِية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، بمشاركة 1063 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا يمثلون 50 دولة، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد الدكتور "مدبولي" -خلال تفقده عددًا من القاعات وأجنحة عرض الكتب بالمعرض- أن انتظام معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده الرسمي يعد رسالة إيجابية تعكس اهتمام الدولة المصرية بعودة انتظام خارطة الفعاليات المحلية والعالمية، التي تأثرت مواعيد إقامتها نتيجة جائحة فيروس كورونا، ولا تزال تلقي بظلالها على العالم بأسره.

واستمع رئيس الوزراء المصري خلال جولته التفقدية إلى شرحٍ من وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم حول فعاليات المعرض في دورته الحالية التي تشهد لأول مرة توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال عروض تفاعلية مع الزوار بتقنية الهولوجرام، فضلًا عن إطلاق مشروع الكتاب الرقمي، وتوفير منصة متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي.

يُذكر أن دولة اليونان تأتي في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفها ضيف شرف، فيما يحتفي المعرض بالكاتب المصري الراحل يحيى حقي كشخصية المعرض هذا العام، والكاتب المصري عبدالتّواب يوسف كشخصية معرض كتاب الأطفال.

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