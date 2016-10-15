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خادم الحرمين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الجانبان استعرضا الجهود الإغاثية والإنسانية خلال اللقاء

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -في مكتبه اليوم- رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبالُ، استعراضَ الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقدّر رئيس اللجنة الدولية دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.

وحضر الاستقبال، وزيرُ الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره، المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فبريزيو كربوني، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت عمر عودة، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاين، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة خضر أول عمر، ومستشارة الشؤون الإنسانية ربى أفاني.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -في مكتبه اليوم- رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبالُ، استعراضَ الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقدّر رئيس اللجنة الدولية دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.

وحضر الاستقبال، وزيرُ الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره، المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فبريزيو كربوني، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت عمر عودة، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاين، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة خضر أول عمر، ومستشارة الشؤون الإنسانية ربى أفاني.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
01:16 PM

خادم الحرمين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الجانبان استعرضا الجهود الإغاثية والإنسانية خلال اللقاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -في مكتبه اليوم- رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبالُ، استعراضَ الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقدّر رئيس اللجنة الدولية دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.

وحضر الاستقبال، وزيرُ الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره، المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فبريزيو كربوني، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت عمر عودة، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاين، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة خضر أول عمر، ومستشارة الشؤون الإنسانية ربى أفاني.

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