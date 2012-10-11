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أسعار النفط تصعد مع تعهد "أوبك" باتخاذ قرارات بشأن الإمدادات للعام 2020

"باركيندو" : اجتماع المنظمة في ديسمبر سيتخذ قرارات تضعها على طريق استقرار كبير

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من تعليقات للأمين العام لأوبك بأن المنظمة قد تتخذ إجراءات لموازنة أسواق النفط وستتخذ قرارات في ديسمبر بشأن الإمدادات للعام القادم حسب رويترز.

وتفصيلاً.. لم يحدد محمد باركيندو ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ستمدد اتفاقية لكبح الإنتاج بهدف استقرار الأسعار، لكن التعليقات بدا أنها تبث الأمل في السوق.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب ”باركيندو كان يرسل إشارة إلى أن أوبك جادة بشأن دعم الأسعار“.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 78 سنتًا، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 59.10 دولار للبرميل. وزاد برنت مكاسبه إلى أكثر من 2 % ليصل إلى 59.59 دولار للبرميل في التعاملات اللاحقة على التسوية.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 96 سنتًا، أو 1.8 %، عند 53.55 دولار للبرميل.

وقال باركيندو إن اجتماع ديسمبر بين أوبك وحلفاء للمنظمة، من بينهم روسيا، سيتخذ ”قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام للعام 2020“.

وقال ردًا على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط في ديسمبر ”جميع الخيارات مفتوحة“.

وبينما شهدت الاجتماعات الأخيرة لأوبك وحلفائها التي عقدت في يوليو اتخاذ قرار بشأن الإمدادات للأشهر التسعة اللاحقة، سيكون لاجتماع ديسمبر على الأرجح نظرة أبعد.

وقال باركيندو ”مع اقترابنا من شهر ديسمبر، ستواجهنا بيانات حقيقية للعام 2020 تمكننا ربما من مراجعة الترتيب الحالي والخروج بقرار يغطي العام بأكمله“.

أسعار النفط أوبك منظمة أوبك

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تصعد مع تعهد "أوبك" باتخاذ قرارات بشأن الإمدادات للعام 2020
سبق

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من تعليقات للأمين العام لأوبك بأن المنظمة قد تتخذ إجراءات لموازنة أسواق النفط وستتخذ قرارات في ديسمبر بشأن الإمدادات للعام القادم حسب رويترز.

وتفصيلاً.. لم يحدد محمد باركيندو ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ستمدد اتفاقية لكبح الإنتاج بهدف استقرار الأسعار، لكن التعليقات بدا أنها تبث الأمل في السوق.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب ”باركيندو كان يرسل إشارة إلى أن أوبك جادة بشأن دعم الأسعار“.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 78 سنتًا، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 59.10 دولار للبرميل. وزاد برنت مكاسبه إلى أكثر من 2 % ليصل إلى 59.59 دولار للبرميل في التعاملات اللاحقة على التسوية.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 96 سنتًا، أو 1.8 %، عند 53.55 دولار للبرميل.

وقال باركيندو إن اجتماع ديسمبر بين أوبك وحلفاء للمنظمة، من بينهم روسيا، سيتخذ ”قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام للعام 2020“.

وقال ردًا على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط في ديسمبر ”جميع الخيارات مفتوحة“.

وبينما شهدت الاجتماعات الأخيرة لأوبك وحلفائها التي عقدت في يوليو اتخاذ قرار بشأن الإمدادات للأشهر التسعة اللاحقة، سيكون لاجتماع ديسمبر على الأرجح نظرة أبعد.

وقال باركيندو ”مع اقترابنا من شهر ديسمبر، ستواجهنا بيانات حقيقية للعام 2020 تمكننا ربما من مراجعة الترتيب الحالي والخروج بقرار يغطي العام بأكمله“.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
12:57 AM

أسعار النفط تصعد مع تعهد "أوبك" باتخاذ قرارات بشأن الإمدادات للعام 2020

"باركيندو" : اجتماع المنظمة في ديسمبر سيتخذ قرارات تضعها على طريق استقرار كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من تعليقات للأمين العام لأوبك بأن المنظمة قد تتخذ إجراءات لموازنة أسواق النفط وستتخذ قرارات في ديسمبر بشأن الإمدادات للعام القادم حسب رويترز.

وتفصيلاً.. لم يحدد محمد باركيندو ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ستمدد اتفاقية لكبح الإنتاج بهدف استقرار الأسعار، لكن التعليقات بدا أنها تبث الأمل في السوق.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب ”باركيندو كان يرسل إشارة إلى أن أوبك جادة بشأن دعم الأسعار“.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 78 سنتًا، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 59.10 دولار للبرميل. وزاد برنت مكاسبه إلى أكثر من 2 % ليصل إلى 59.59 دولار للبرميل في التعاملات اللاحقة على التسوية.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 96 سنتًا، أو 1.8 %، عند 53.55 دولار للبرميل.

وقال باركيندو إن اجتماع ديسمبر بين أوبك وحلفاء للمنظمة، من بينهم روسيا، سيتخذ ”قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام للعام 2020“.

وقال ردًا على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط في ديسمبر ”جميع الخيارات مفتوحة“.

وبينما شهدت الاجتماعات الأخيرة لأوبك وحلفائها التي عقدت في يوليو اتخاذ قرار بشأن الإمدادات للأشهر التسعة اللاحقة، سيكون لاجتماع ديسمبر على الأرجح نظرة أبعد.

وقال باركيندو ”مع اقترابنا من شهر ديسمبر، ستواجهنا بيانات حقيقية للعام 2020 تمكننا ربما من مراجعة الترتيب الحالي والخروج بقرار يغطي العام بأكمله“.

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53.8 مليار

31 يوليو
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