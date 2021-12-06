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شرطة الشرقية تطيح بمواطنَيْن سرقا مقتنيات ومبالغ من داخل مركبات

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهما إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة الخبر من القبض على مواطنَيْن، سرقا مقتنيات شخصية ومبالغ مالية من داخل مركبات متوقفة بعد تكسير زجاجها.
وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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شرطة الشرقية تطيح بمواطنَيْن سرقا مقتنيات ومبالغ من داخل مركبات
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة الخبر من القبض على مواطنَيْن، سرقا مقتنيات شخصية ومبالغ مالية من داخل مركبات متوقفة بعد تكسير زجاجها.
وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
04:25 PM

شرطة الشرقية تطيح بمواطنَيْن سرقا مقتنيات ومبالغ من داخل مركبات

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة الخبر من القبض على مواطنَيْن، سرقا مقتنيات شخصية ومبالغ مالية من داخل مركبات متوقفة بعد تكسير زجاجها.
وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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