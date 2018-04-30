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مبتعث سعودي يكتشف جيناً مسؤولاً عن العقم عند الرجال

المعهد الوطني يتكفل بحضوره لمؤتمر المنظمة الأمريكية

نجح طالب الدكتوراه علاء عبدالعزيز عيسى، الدارس في السنة الأخيرة بجامعة كنت، بولاية أوهايو الأمريكية، المبتعث من جامعة طيبة؛ في اكتشاف جين مسؤول عن العقم عند الرجال، قد يكون في المستقبل القريب هدفًا لصناعة موانع الحمل لدى الذكور.

وحصل طالب الدكتوراه علاء عيسى، على جائزة من المعهد الوطني للصحة، عبارة عن مبلغ لتغطية تكاليف الرحلة إلى المؤتمر، نظير إلقاء جزء من بحثه في مؤتمر المنظمة الأمريكية لعلم الحيوانات المنوية، والذي أقيم في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون في 21 أبريل الحالي.

تخلل المؤتمر عدة أنشطة وورش عمل، وملصقات علمية من دول عدة تختص بعلم الحيوانات المنوية والإخصاب المساعد.

وبما أن الطالب علاء في سنته الأخيرة فقد أختار المشرف، زميله طالب الدكتوراه، المبتعث من جامعة الحدود الشمالية، وسام عمران نوفل، لتكملة مسيرته.

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مبتعث سعودي يكتشف جيناً مسؤولاً عن العقم عند الرجال
سبق

نجح طالب الدكتوراه علاء عبدالعزيز عيسى، الدارس في السنة الأخيرة بجامعة كنت، بولاية أوهايو الأمريكية، المبتعث من جامعة طيبة؛ في اكتشاف جين مسؤول عن العقم عند الرجال، قد يكون في المستقبل القريب هدفًا لصناعة موانع الحمل لدى الذكور.

وحصل طالب الدكتوراه علاء عيسى، على جائزة من المعهد الوطني للصحة، عبارة عن مبلغ لتغطية تكاليف الرحلة إلى المؤتمر، نظير إلقاء جزء من بحثه في مؤتمر المنظمة الأمريكية لعلم الحيوانات المنوية، والذي أقيم في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون في 21 أبريل الحالي.

تخلل المؤتمر عدة أنشطة وورش عمل، وملصقات علمية من دول عدة تختص بعلم الحيوانات المنوية والإخصاب المساعد.

وبما أن الطالب علاء في سنته الأخيرة فقد أختار المشرف، زميله طالب الدكتوراه، المبتعث من جامعة الحدود الشمالية، وسام عمران نوفل، لتكملة مسيرته.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
04:54 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
11:59 PM

مبتعث سعودي يكتشف جيناً مسؤولاً عن العقم عند الرجال

المعهد الوطني يتكفل بحضوره لمؤتمر المنظمة الأمريكية

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عبدالله الراجحي - الرياض
0
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نجح طالب الدكتوراه علاء عبدالعزيز عيسى، الدارس في السنة الأخيرة بجامعة كنت، بولاية أوهايو الأمريكية، المبتعث من جامعة طيبة؛ في اكتشاف جين مسؤول عن العقم عند الرجال، قد يكون في المستقبل القريب هدفًا لصناعة موانع الحمل لدى الذكور.

وحصل طالب الدكتوراه علاء عيسى، على جائزة من المعهد الوطني للصحة، عبارة عن مبلغ لتغطية تكاليف الرحلة إلى المؤتمر، نظير إلقاء جزء من بحثه في مؤتمر المنظمة الأمريكية لعلم الحيوانات المنوية، والذي أقيم في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون في 21 أبريل الحالي.

تخلل المؤتمر عدة أنشطة وورش عمل، وملصقات علمية من دول عدة تختص بعلم الحيوانات المنوية والإخصاب المساعد.

وبما أن الطالب علاء في سنته الأخيرة فقد أختار المشرف، زميله طالب الدكتوراه، المبتعث من جامعة الحدود الشمالية، وسام عمران نوفل، لتكملة مسيرته.

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