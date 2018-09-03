تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان
في استمرار لخرق القوانين الدولية ومواصلة اعتداءاتها على المدنيين
دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الاثنين، صاروخاً باليستياً - أطلقته المليشيات الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان قبل بلوغ هدفه التخريبي .
ويأتي هذا في استمرار من مليشيا الحوثي لخرق القوانين الدولية، ومواصلة محاولات اعتداءاتها على المدنيين في المملكة .
تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان
محمد المواسي
سبق
2018-09-03
دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الاثنين، صاروخاً باليستياً - أطلقته المليشيات الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان قبل بلوغ هدفه التخريبي .
ويأتي هذا في استمرار من مليشيا الحوثي لخرق القوانين الدولية، ومواصلة محاولات اعتداءاتها على المدنيين في المملكة .
03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
08:41 PM
تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان
في استمرار لخرق القوانين الدولية ومواصلة اعتداءاتها على المدنيين
دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الاثنين، صاروخاً باليستياً - أطلقته المليشيات الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان قبل بلوغ هدفه التخريبي .
ويأتي هذا في استمرار من مليشيا الحوثي لخرق القوانين الدولية، ومواصلة محاولات اعتداءاتها على المدنيين في المملكة .