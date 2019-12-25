عندما تنسدل ستائر الليل على براري الدلم.. سعودي يوثّق بالصور وCNN تهتم وتنشر

سلسلة فوتوغرافية "رحلة نجم" رصَد فيها العسكر نجوم المملكة بعيدًا عن صخب المدينة

أفردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرًا مصورًا على موقعها، يرصد سلسلة فوتغرافية تحمل عنوان "رحلة نجم"، رصَد فيها المصور حسين العسكر، نجوم المملكة التي تتفاوت أضواؤها، بعيدًا عن صخب المدينة وضجيجها؛ وتحديدًا في براري محافظة الدلم.

وقال العسكر للشبكة الأمريكية: "يتيح تصوير النجوم لك مساحة من التأمل؛ خاصة إذا تواجدت في منطقة برية، بعيدة عن صخب المدن".

بداية، يحرص "العسكر" على أن يكون بعيدًا عن أضواء المدينة بحوالى 30 كيلومترًا؛ حيث يجب أن يتواجد في موقع التصوير قبل مغيب الشمس.

ومن المهم -بحسب قوله- أن يحدد المصور هدفه في جلسة التصوير؛ منها تحديد نجم الشمال القطبي، الذي يحتاج إلى خبرة كبيرة.

وأوضح "العسكر" أن "النجوم في الجزء الشمالي الغربي تتشكل على هيئة دوائر حول النجم القطبي".

وتستمر عملية التصوير بشكل متواصل حوالى ساعتين إلى 3 ساعات؛ إذ يتم دمج الصور لاحقًا باستخدام برامج خاصة للنجوم، وبالطبع يمكنك أيضًا تحويل الصور إلى فيديو من خلال تقنية الفاصل الزمني.

ويقول العسكر: "إذا راودك الفضول حول الوقت الأنسب لالتقاط هذه الصور؛ فمن المفضل رصد النجوم عندما تكون إضاءة القمر خفيفة، والسماء صافية من الغيوم والغبار والضباب"؛ معبرًا عن أمله في إنشاء معرض مفتوح وشارع خاص بالفنون البصرية؛ بحيث تعرف هذه الأعمال زوارها عن هوية البلد. وبالطبع لن يتواجد هذا الشارع الخاص في مكان واحد؛ بل في مدن مختلفة.