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شاهد .. أمطار غزيرة على الأفلاج ومراكزها

ارتفع معها منسوب المياه في الطرقات

شهدت محافظة الأفلاج، قبل قليل، هطول أمطار غزيرة ارتفع معها منسوب المياه في الطرقات، وشملت ليلى وجميع مراكز المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود هطولها.

عدسة "سبق" وثقت صورًا ومقاطع فيديو للأمطار التي شهدتها المحافظة، وارتفع معها منسوب المياه بالطرقات العامة.

أمطار الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أمطار غزيرة على الأفلاج ومراكزها
سبق

شهدت محافظة الأفلاج، قبل قليل، هطول أمطار غزيرة ارتفع معها منسوب المياه في الطرقات، وشملت ليلى وجميع مراكز المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود هطولها.

عدسة "سبق" وثقت صورًا ومقاطع فيديو للأمطار التي شهدتها المحافظة، وارتفع معها منسوب المياه بالطرقات العامة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
09:32 PM

شاهد .. أمطار غزيرة على الأفلاج ومراكزها

ارتفع معها منسوب المياه في الطرقات

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
3
4,391

شهدت محافظة الأفلاج، قبل قليل، هطول أمطار غزيرة ارتفع معها منسوب المياه في الطرقات، وشملت ليلى وجميع مراكز المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود هطولها.

عدسة "سبق" وثقت صورًا ومقاطع فيديو للأمطار التي شهدتها المحافظة، وارتفع معها منسوب المياه بالطرقات العامة.

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