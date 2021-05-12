تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة
"الصحة" بدأت أمس تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات
كشفت أرقام وزارة الصحة، عن تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة.
وكانت "الصحة" قد بدأت أمس، تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات، تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-12
كشفت أرقام وزارة الصحة، عن تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة.
وكانت "الصحة" قد بدأت أمس، تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات، تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية.
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
01:34 PM
تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة
"الصحة" بدأت أمس تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات
كشفت أرقام وزارة الصحة، عن تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة.
وكانت "الصحة" قد بدأت أمس، تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات، تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية.