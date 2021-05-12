وكانت "الصحة" قد بدأت أمس، تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات، تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية.

كشفت أرقام وزارة الصحة، عن تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة.

تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-12 كشفت أرقام وزارة الصحة، عن تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة. وكانت "الصحة" قد بدأت أمس، تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات، تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 01:34 PM

تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة "الصحة" بدأت أمس تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات





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كشفت أرقام وزارة الصحة، عن تقديم أكثر من 11 مليون جرعة لقاحيْ #كورونا في #المملكة.

وكانت "الصحة" قد بدأت أمس، تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات، تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية.