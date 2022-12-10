"التعليم " تكرم "الدغريري" و"الطوهري" بمناسبة تقاعدهما
كرمت إدارة التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث مدير مكتبه السابق علي بن عواجي دغريري ورئيس قسم الاختبارات بالمكتب يحيى بن محمد طوهري وذلك بمناسبة تقاعدهما المبكر.
رعى حفل التكريم محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ومحافظ الحرث سفر بن سعد الشهراني في قصر ريتارا للاحتفالات بالمحافظة.
واشتمل حفل الوداع والتكريم والوفاء على فلمين وثائقيين عن المحتفى بهما وقصيدة شعرية بهذه المناسبة للمشرف التربوي إبراهيم دغريري.
"التعليم " تكرم "الدغريري" و"الطوهري" بمناسبة تقاعدهما
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-12-08
كرمت إدارة التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث مدير مكتبه السابق علي بن عواجي دغريري ورئيس قسم الاختبارات بالمكتب يحيى بن محمد طوهري وذلك بمناسبة تقاعدهما المبكر.
رعى حفل التكريم محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ومحافظ الحرث سفر بن سعد الشهراني في قصر ريتارا للاحتفالات بالمحافظة.
واشتمل حفل الوداع والتكريم والوفاء على فلمين وثائقيين عن المحتفى بهما وقصيدة شعرية بهذه المناسبة للمشرف التربوي إبراهيم دغريري.
08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
01:04 AM
"التعليم " تكرم "الدغريري" و"الطوهري" بمناسبة تقاعدهما
كرمت إدارة التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث مدير مكتبه السابق علي بن عواجي دغريري ورئيس قسم الاختبارات بالمكتب يحيى بن محمد طوهري وذلك بمناسبة تقاعدهما المبكر.
رعى حفل التكريم محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ومحافظ الحرث سفر بن سعد الشهراني في قصر ريتارا للاحتفالات بالمحافظة.
واشتمل حفل الوداع والتكريم والوفاء على فلمين وثائقيين عن المحتفى بهما وقصيدة شعرية بهذه المناسبة للمشرف التربوي إبراهيم دغريري.