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خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخزانة البريطاني

استعرضا العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والسبل الكفيلة بمواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والسفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس، والممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية وزير الخارجية البريطاني لرؤية 2030 كين كوستا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخزانة البريطاني
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والسبل الكفيلة بمواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والسفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس، والممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية وزير الخارجية البريطاني لرؤية 2030 كين كوستا.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
01:15 PM

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخزانة البريطاني

استعرضا العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,284

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والسبل الكفيلة بمواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والسفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس، والممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية وزير الخارجية البريطاني لرؤية 2030 كين كوستا.

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