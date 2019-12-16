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خادم الحرمين ورئيس قرغيزستان يشهدان توقيع ست اتفاقيات ومذكرات

شملت الدفاع المدني والشباب والرياضة والتعاون العلمي والتعليمي

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس سورنباي جيتيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان، اليوم، توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية قرغيزستان.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني، وقّعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومن الجانب القرغيزي وزير الطوارئ خميداف سابير.

وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة، وقّعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومن الجانب القيرغيزي مدير هيئة الرياضة والشباب الحكومية أمانقولوف قانات ماراتويتش.

وأبرمت مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وقّعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب القرغيزي وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش.

وتم توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، وقّعها من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومن الجانب القرغيزي وزير العلوم والتعليم إساقوف قانيبيك.

وأبرمت مذكرة تعاون في مجال التقاعد، وقّعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ومن الجانب القرغيزي ممثل مؤسسة التقاعد إرساليف ميدير أيسينغولويتش.

وتم توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق إيسيكول الدائري، وقّعها من الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، ومن الجانب القيرغيزي وزير المالية باقتوكول جيينبيكوفا.

وحضر مراسم التوقيع: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية قرغيزستان.

خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية قرغيزستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين ورئيس قرغيزستان يشهدان توقيع ست اتفاقيات ومذكرات
سبق

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس سورنباي جيتيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان، اليوم، توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية قرغيزستان.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني، وقّعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومن الجانب القرغيزي وزير الطوارئ خميداف سابير.

وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة، وقّعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومن الجانب القيرغيزي مدير هيئة الرياضة والشباب الحكومية أمانقولوف قانات ماراتويتش.

وأبرمت مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وقّعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب القرغيزي وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش.

وتم توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، وقّعها من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومن الجانب القرغيزي وزير العلوم والتعليم إساقوف قانيبيك.

وأبرمت مذكرة تعاون في مجال التقاعد، وقّعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ومن الجانب القرغيزي ممثل مؤسسة التقاعد إرساليف ميدير أيسينغولويتش.

وتم توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق إيسيكول الدائري، وقّعها من الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، ومن الجانب القيرغيزي وزير المالية باقتوكول جيينبيكوفا.

وحضر مراسم التوقيع: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية قرغيزستان.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
05:10 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:56 PM

خادم الحرمين ورئيس قرغيزستان يشهدان توقيع ست اتفاقيات ومذكرات

شملت الدفاع المدني والشباب والرياضة والتعاون العلمي والتعليمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس سورنباي جيتيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان، اليوم، توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية قرغيزستان.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني، وقّعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومن الجانب القرغيزي وزير الطوارئ خميداف سابير.

وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة، وقّعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومن الجانب القيرغيزي مدير هيئة الرياضة والشباب الحكومية أمانقولوف قانات ماراتويتش.

وأبرمت مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وقّعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب القرغيزي وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش.

وتم توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، وقّعها من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومن الجانب القرغيزي وزير العلوم والتعليم إساقوف قانيبيك.

وأبرمت مذكرة تعاون في مجال التقاعد، وقّعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ومن الجانب القرغيزي ممثل مؤسسة التقاعد إرساليف ميدير أيسينغولويتش.

وتم توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق إيسيكول الدائري، وقّعها من الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، ومن الجانب القيرغيزي وزير المالية باقتوكول جيينبيكوفا.

وحضر مراسم التوقيع: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية قرغيزستان.

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