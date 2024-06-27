بالتزامن مع قمة العشرين.. "الخالدي": المملكة نموذج اقتصادي فريد

أكد أن الاقتصاد السعودي أصبح رقمًا فاعلاً في الساحة العالمية

وصف رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة العشرين بأنها تؤكد "الحقيقة" الناصعة، المتمثلة في "عالمية" الاقتصاد الوطني السعودي، وقدرته الهائلة على التوفيق بين الطموحات الوطنية، والمساهمة في الاقتصاد العالمي.

وقال "الخالدي": الحقيقة التي نراها تتمثل في أن المملكة العربية السعودية بكل ما تحمل من إمكانيات، وما تنطوي عليه أرضها من ثروات طبيعية، وما تتبنّاها من خطط تنموية واستراتيجية، وما يتصف به موقعها الجغرافي من أهمية وميزات خاصة.. كل ذلك يجعل من الطبيعي، بل من الأصل أن تكون ضمن هذا التنوع الاقتصادي العالمي، فلا يتصور قمة اقتصادية عالمية لا تكون المملكة فيها.

وأضاف: المملكة عاصمة الطاقة العالمية، فهي أكبر منتج للنفط في العالم، وبها أكبر مجمعات التكرير والصناعات التحويلية البتروكيماوية، وهي واقعة في قلب العوالم الثلاثة (العربي، والإسلامي، والآسيوي)، ولها قنوات عدة للتواصل مع أفريقيا وأوروبا، وتمثل أحد أبرز قنوات الوصل بين القارات الثلاث (آسيا وافريقيا وأوروبا)، كل ذلك يؤهلها لمهام اقتصادية عالمية، غير الذي تقوم به في الوقت الحاضر.

وأردف: المشاركة في هذه القمة وما قبلها من القمم هو الشيء الثابت والطبيعي، بل إننا نترقب استضافة المملكة لهذه القمة في العام المقبل، فالقمة جعلت للحوار بين الدول الأكبر من الناحية الاقتصادية، والمملكة واحدة من هذه الدول، بل هي رقم فاعل في المعادلة، كونها ذات ميزات خاصة، قد لا تتوافر عند غيرها، حتى من الكبار أنفسهم.

وتابع: بناءً على المعطيات سابقة الذكر، فإن المملكة، من خلال تواجدها في المحافل الاقتصادية العالمية، تقوم بدورين رئيسين نلحظهما بشكل عام، فهي من جهة طرف "فاعل" في الحركة الاقتصادية العالمية التي تعتمد على جملة من المقومات، تساهم المملكة بفعالية في توفيرها (مصدر للطاقة على سبيل المثال)، ومن جهة أخرى هي طرف "متفاعل" بالأحداث الاقتصادية والطروحات التي تنطوي عليها قمم مجموعة العشرين.

وقال "الخالدي": الاقتصاد السعودي الذي يوفر جملة من الخدمات والسلع الهامة للاقتصاد العالمي، نجده في الوقت نفسه على أتم الاستعداد لاستقبال المنتجات العالمية، وعلى استعداد تام للتفاعل مع الطروحات الاقتصادية العالمية، وتلك هي أقصى الحالات الإيجابية للفعل والتفاعل مع الآخر، لذلك فالمملكة جزء من حركة الاقتصاد العالمي، والاقتصاد السعودي اقتصاد عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ورقم فاعل فيه.

وأضاف: ما هذه المشاركات في القمة، والاستضافة المتوقعة لواحدة منها في العام المقبل، وما حجم التبادلات التجارية مع العالم الخارجي (استيرادًا وتصديرًا) إلا أدلة على كل ذلك، فقد أوردت مصلحة الإحصاءات العامة أن قيمة الصادرات السلعية السعودية للعالم الخارجي بلغت تريليوَن ومائة وثلاثة مليارات وتسعمائة مليوَن ريال في عام 2018 مقابل ثمانمائة وواحد وثلاثيَن مليارًا وثمانمائة وواحد وثمانيَن مليوَن ريال في عام 2017، بارتفاع مقداره مائتين واثنين وسبعوين مليارًا وتسعة عشر مليوَن ريال.

وأردف: لقد استقبل السوق السعودي من الواردات بما قيمته خمسمائة وثلاثة عشر مليارًا وتسعمائة وثلاثة وتسعيَن مليوَن ريال في العام نفسه، مقابل خمسمائة وأربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وأربعين مليوَن ريال في عام 2017، بارتفاع مقداره تسعة مليارات وخمسمائة وستة وأربعوين مليوَن ريال.

وتابع: المشاركة السعودية في المحافل الاقتصادية العالمي، ومنها قمة العشرين، تنطلق أولاً من تاريخ اقتصادي طويل جسدته المملكة، وهذا البناء لم يستحق هذا التأهل لهذا المستوى إلا نتيجة جهود كبيرة ساهمت في اكتشاف الثروات الهائلة في هذه البلاد، وجندتها للتنمية والازدهار وبناء القوة الاقتصادية المتميزة، أنتجت ثمارها للعالم.

وقال "الخالدي": تنطلق المشاركة كذلك من نظرة مستقبلية واعدة تجسدها رؤية المملكة 2030 التي هي أبرز ما توصّل إليه الإبداع السعودي الاقتصادي في التحضير للمستقبل عبر صياغة الحاضر.

وأضاف: المملكة إذ تشارك تحمل طموحات مستقبلية تتطلع لأن تجد في هذه القمم ما يشاركها طموحها الكبير في التميز والنمو في شتى المجالات الاقتصادية، ومنها النمو في الناتج المحلي والعلاقة مع الخارج، سواء بالتصدير والاستيراد أو بجذب الاستثمارات الخارجية التي هيأت المملكة لاستقبالها ببيئة تأسست عبرسنوات طويلة.

وأردف: لقد حقق اقتصاد المملكة على مدار 50 عاماً مضى إنجازات هائلة منها أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، على مدى نصف القرن الماضي، من حيث سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي بعد الصين وكوريا الجنوبية، وتتطلع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8%من إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى عالمي قياسي تصل نسبته إلى 5.7% من إجمالي الدخل المحلي بحلول 2030، إذ تهدف المملكة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 30 مليار ريال سعودي إلى 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار)، وهذا الهدف تدعمه رؤية 2030 .

وتابع: المملكة إذ تتفاعل مع العالم الخارجي، فإنها تنطلق بإيجابية فائقة لا تقتصر على حرصها التام على تنمية اقتصادها الوطني وحسب، فهي ترى أن هذه التنمية لا تتحقق إلا بالانفتاح والتعاطي مع العالم الخارجي، لذلك نجد المملكة حريصة على سلامة وإيجابية واستقرار ونمو الأسواق العالمية، وأسواق الطاقة على وجه الخصوص.

وقال "الخالدي": كانت هذه هي رسالة المملكة، وهي المزج بين معادلة المصلحة الوطنية واستقرار ونمو الأسواق العالمية، فالمصالح الوطنية في الجانب الاقتصادي ماثلة تجسدها رؤية 2030 وتطبقها السياسة الاقتصادية العامة، في الوقت نفسه فإن المملكة تجد أن النمو الاقتصادي العالمي يخدم هذه الرؤية، ويحقق لها الطموحات.

وأضاف: المملكة تتخذ جملة من الإجراءات والسياسات والمواقف، تحقق لها النجاح على الصعيد الاقتصادي، منها التقاطع مع كافة الدول والعمل على تبادل الخبرات والاستثمارات وإيجاد المشاريع المشتركة.

وأردف: آخر الخطوات التي اتخذت في هذا السبيل تتمثل في الاتفاقات التي أبرمها مهندس رؤية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مع كوريا الجنوبية إذ تم توقيع 15 مذكرة تفاهم بقيمة أكثر من 31 مليار ريال، ومثل هذه المذكرات تحقق التوازن بين الطموح المحلي والتواجد في الأسواق العالمية وتحمل المسؤوليات تجاهها، فكلاهما يدعم بعضه الآخر.

وتابع: لو لم تكن البيئة المحلية إيجابية لما تسنمت المملكة هذا الدور الكبير، ولم تكن السوق السعودية من أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وقال "الخالدي": المملكة بحكم موقعها، والإصلاحات الهائلة التي تنفذها تنتظر العديد من النتائج التي تنبثق عنها القمة، والتي تجمع أكبر 20 دولة رائدة من الناحية الاقتصادية، فهي تقدم لهذه الدول نموذجها الفريد، وتتطلع على التجارب التي تحملها تلك الدول، ولأن بلادنا منفتحة على التجارب، وتتعاطى مع كل طروحة جديدة، فإن هذه المشاركة تبدو مختلفة، وسوف ينجم عنها العديد من الأفكار التي سوف تكون فعلية على أرض الواقع.

وأضاف: المشاركة السعودية في مؤتمر قمة العشرين بأوساكا اليابانية الأكثر نموًا وتميزًا في الجوانب الاقتصادية يمثلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يقود عربة الإصلاح، ويتبنى مبدأ المبادرة، والفعل السريع المدروس بعناية، وكلها قد عرضها في رؤية المملكة 2030 وبدأ بتطبيقها وتنفيذها.