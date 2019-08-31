تكليف "الغفيلي" مديراً لمدينة الملك فهد الطبية

أصدر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية توفيق الربيعة، قراراً بتمديد تكليف الدكتور فهد الغفيلي، مديراً عاماً لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض.
"سبق" تقدم التهاني للدكتور "الغفيلي" بهذه الثقة، متمنية له التوفيق.
أصدر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية توفيق الربيعة، قراراً بتمديد تكليف الدكتور فهد الغفيلي، مديراً عاماً لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض.
"سبق" تقدم التهاني للدكتور "الغفيلي" بهذه الثقة، متمنية له التوفيق.
أصدر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية توفيق الربيعة، قراراً بتمديد تكليف الدكتور فهد الغفيلي، مديراً عاماً لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض.
"سبق" تقدم التهاني للدكتور "الغفيلي" بهذه الثقة، متمنية له التوفيق.
أصدر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية توفيق الربيعة، قراراً بتمديد تكليف الدكتور فهد الغفيلي، مديراً عاماً لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض.
"سبق" تقدم التهاني للدكتور "الغفيلي" بهذه الثقة، متمنية له التوفيق.