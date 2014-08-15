العالم يهتز سياحياً بسبب "البوينج" وسقوط أكبر شركة سفر.. تابع التفاصيل

حظر تحليق 737 ماكس خلال النصف الأول من 2019 يهدد بوقفها وتجميدها

علقت شركة "توي" الألمانية والتي تعد أكبر شركة سياحية في العالم استخدام طائرات بوينج 737 في أعقاب إعلان بريطانيا تعليق استخدام هذا الطراز من الطيارات التي أصبحت مثار جدل واسع عقب سقوط الطائرة الإثيوبية، ما أدى إلى تراجع أكبر شركة سياحية في العالم خلال النصف الأول من عام 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حظر تحليق طائرة بوينج 737 ماكس.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية فقد أكدت الشركة أن إيراداتها تراجعت بنسبة 85% وبجانب المشكلات التي وقعت بسبب حظر تحليق طائرات 737 ماكس قام العملاء بحجوزات أقل لقضاء عطلاتهم الصيفية مقارنة بعام 2018.

وتمتلك "توي" الألمانية ما يقارب من 23 طائرة من طراز ماكس 737 منها 8 تحت التجهيز.

من جهته وفي سياق متصل، قال رئيس الشركة "فريتس يوسن": إن الشركة تتوقع أن تسجل إيراداتها التشغيلية بالنسبة للعام بأكمله تراجعاً بنسبة 26 في المائة مقارنة بنتيجة العام الماضي التي بلغت 1.2 مليار يورو.

فيما أكد رئيس "بوينج" دينيس مويلينبورج أنه من غير المستبعد أن تستمر الشركة في خفض إنتاجها من طائرة 737 ماكس إذا طال أمد إعادة السماح للطائرة 737 ماكس بالتحليق بل ربما قررت الشركة تجميد الإنتاج تماماً.