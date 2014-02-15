النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقدّم حفل جائزة مكة للتميز يروي لـ"سبق" كيف تحقّق حلم الأعوام الثلاثة

شاب جامعي نال إعجاب مستشار خادم الحرمين الشريفين والحضور

"قبل ثلاثة أعوام كان طموحي أن أرتقي خشبة مسرح يعتليها مسؤولون ووزراء، ازدادت رغبتي بتذليل ذاك الطموح، فوضعت أوراقي وأقلامي نُصب عيني، وأخذتُ أكتب ما يجول بخيالي وواقعي، ثم ألحقهُ بالإلقاء، وجدتُ أن أرقامي تزداد، ولكن طموحي لم يزل بعيداً".. بهذه الكلمات لخّص الشاب مهند الفيصل أمنيته التي تحققت اليوم الثلاثاء، أمام أمير الكلمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

ونال الشاب مهند الفيصل، إعجاب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تقديمه لحفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم اليوم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، بمقر الإمارة بجدة؛ حيث استمع "الفيصل" لإلقاء الشاب "مهند"، وسط تصفيق وتفاعل رائع من الحاضرين.

وخصّ مقدم حفل جائزة مكة للتميز الشاب مهند الفيصل "سبق" بتصريح عقب تقديمه للحفل، قال فيه: اجتهدتُ في كتابة نصوص المحافل حتى "إنني أذكر قبل خمسة أشهر في لقاء قال لي المذيع: هل ترى أنك طَموح؟ فأجبتهُ مستغرباً: كيف تسأل وأنا أرى أنني سأكون أمام بلاط ملكي أتحدثُ على منبره، حتى إنني كتبتُ ما سأقوله حينها."

وختم الشاب "مهند" وهو طالب على مقاعد الدراسة في الجامعة: ها أنا اليوم 15 فبراير -ولله الحمد- يتحقق حلمي الذي يبني حلماً آخر، وأقف أمام أمير الكلمة والشعراء الأمير خالد الفيصل.

حفل جائزة مكة للتميز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مقدّم حفل جائزة مكة للتميز يروي لـ"سبق" كيف تحقّق حلم الأعوام الثلاثة
سبق

"قبل ثلاثة أعوام كان طموحي أن أرتقي خشبة مسرح يعتليها مسؤولون ووزراء، ازدادت رغبتي بتذليل ذاك الطموح، فوضعت أوراقي وأقلامي نُصب عيني، وأخذتُ أكتب ما يجول بخيالي وواقعي، ثم ألحقهُ بالإلقاء، وجدتُ أن أرقامي تزداد، ولكن طموحي لم يزل بعيداً".. بهذه الكلمات لخّص الشاب مهند الفيصل أمنيته التي تحققت اليوم الثلاثاء، أمام أمير الكلمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

ونال الشاب مهند الفيصل، إعجاب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تقديمه لحفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم اليوم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، بمقر الإمارة بجدة؛ حيث استمع "الفيصل" لإلقاء الشاب "مهند"، وسط تصفيق وتفاعل رائع من الحاضرين.

وخصّ مقدم حفل جائزة مكة للتميز الشاب مهند الفيصل "سبق" بتصريح عقب تقديمه للحفل، قال فيه: اجتهدتُ في كتابة نصوص المحافل حتى "إنني أذكر قبل خمسة أشهر في لقاء قال لي المذيع: هل ترى أنك طَموح؟ فأجبتهُ مستغرباً: كيف تسأل وأنا أرى أنني سأكون أمام بلاط ملكي أتحدثُ على منبره، حتى إنني كتبتُ ما سأقوله حينها."

وختم الشاب "مهند" وهو طالب على مقاعد الدراسة في الجامعة: ها أنا اليوم 15 فبراير -ولله الحمد- يتحقق حلمي الذي يبني حلماً آخر، وأقف أمام أمير الكلمة والشعراء الأمير خالد الفيصل.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
03:30 PM

مقدّم حفل جائزة مكة للتميز يروي لـ"سبق" كيف تحقّق حلم الأعوام الثلاثة

شاب جامعي نال إعجاب مستشار خادم الحرمين الشريفين والحضور

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,814

"قبل ثلاثة أعوام كان طموحي أن أرتقي خشبة مسرح يعتليها مسؤولون ووزراء، ازدادت رغبتي بتذليل ذاك الطموح، فوضعت أوراقي وأقلامي نُصب عيني، وأخذتُ أكتب ما يجول بخيالي وواقعي، ثم ألحقهُ بالإلقاء، وجدتُ أن أرقامي تزداد، ولكن طموحي لم يزل بعيداً".. بهذه الكلمات لخّص الشاب مهند الفيصل أمنيته التي تحققت اليوم الثلاثاء، أمام أمير الكلمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

ونال الشاب مهند الفيصل، إعجاب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تقديمه لحفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم اليوم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، بمقر الإمارة بجدة؛ حيث استمع "الفيصل" لإلقاء الشاب "مهند"، وسط تصفيق وتفاعل رائع من الحاضرين.

وخصّ مقدم حفل جائزة مكة للتميز الشاب مهند الفيصل "سبق" بتصريح عقب تقديمه للحفل، قال فيه: اجتهدتُ في كتابة نصوص المحافل حتى "إنني أذكر قبل خمسة أشهر في لقاء قال لي المذيع: هل ترى أنك طَموح؟ فأجبتهُ مستغرباً: كيف تسأل وأنا أرى أنني سأكون أمام بلاط ملكي أتحدثُ على منبره، حتى إنني كتبتُ ما سأقوله حينها."

وختم الشاب "مهند" وهو طالب على مقاعد الدراسة في الجامعة: ها أنا اليوم 15 فبراير -ولله الحمد- يتحقق حلمي الذي يبني حلماً آخر، وأقف أمام أمير الكلمة والشعراء الأمير خالد الفيصل.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,971
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,481
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة