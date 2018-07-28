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"الغذاء والدواء": عقوبة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش 50 ألف ريال

تصل إلى 30 ألف ريال بحق المستودع و16 ألفاً بحق الموزع و6 آلاف بحق منفذ البيع

ذكرت هيئة الغذاء والدواء أن مخالفة القيام أو المحاولة بإدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري أو تصنيع أو طباعة أغلفة أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة بقصد الغش، تعرّض لعقوبات تصل إلى 50 ألف ريال بحق المصنع، وذلك في حدها الأدنى.

وقالت الهيئة، اليوم، إن هذه المخالفة تعرّض المستودع، الوكيل/المستورد لعقوبات تصل إلى 30 ألف ريال في حدها الأدنى، وتعرّض المستودع والموزع لعقوبات تصل إلى 16 ألف ريال في حدها الأدنى، كما تعرّض منفذ البيع لعقوبات تصل إلى ستة آلاف ريال في حدها الأدنى.

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"الغذاء والدواء": عقوبة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش 50 ألف ريال
سبق

ذكرت هيئة الغذاء والدواء أن مخالفة القيام أو المحاولة بإدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري أو تصنيع أو طباعة أغلفة أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة بقصد الغش، تعرّض لعقوبات تصل إلى 50 ألف ريال بحق المصنع، وذلك في حدها الأدنى.

وقالت الهيئة، اليوم، إن هذه المخالفة تعرّض المستودع، الوكيل/المستورد لعقوبات تصل إلى 30 ألف ريال في حدها الأدنى، وتعرّض المستودع والموزع لعقوبات تصل إلى 16 ألف ريال في حدها الأدنى، كما تعرّض منفذ البيع لعقوبات تصل إلى ستة آلاف ريال في حدها الأدنى.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
12:59 PM

"الغذاء والدواء": عقوبة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش 50 ألف ريال

تصل إلى 30 ألف ريال بحق المستودع و16 ألفاً بحق الموزع و6 آلاف بحق منفذ البيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت هيئة الغذاء والدواء أن مخالفة القيام أو المحاولة بإدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري أو تصنيع أو طباعة أغلفة أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة بقصد الغش، تعرّض لعقوبات تصل إلى 50 ألف ريال بحق المصنع، وذلك في حدها الأدنى.

وقالت الهيئة، اليوم، إن هذه المخالفة تعرّض المستودع، الوكيل/المستورد لعقوبات تصل إلى 30 ألف ريال في حدها الأدنى، وتعرّض المستودع والموزع لعقوبات تصل إلى 16 ألف ريال في حدها الأدنى، كما تعرّض منفذ البيع لعقوبات تصل إلى ستة آلاف ريال في حدها الأدنى.

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