وزير الأوقاف المصري عن قرار تعليق العمرة المؤقت: يدرأ مفاسد ويحفظ أرواحاً

عبر بيان رسمي يؤكد على احترازية الإجراء للإسهام في كبح جماح انتشار "كورونا"

أكد وزير الاوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أن قرار المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".

وأصدرت وزارة الأوقاف المصرية، بياناً صحفياً اليوم الخميس، قالت فيه إن قرار المملكة العربية السعودية له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح، ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن.

وجاء في البيان أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس "كورونا"، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحامًا أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس، وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.

وسأل وزير الأوقاف، الله -عز وجل- أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد العالمين من كل داء أو بلاء.