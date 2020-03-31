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أمير تبوك: المملكة تواصل تأدية دورها الإنساني في العالم منذ تأسيسها

ثمّن أمر خادم الحرمين بتوفير الرعاية الصحية مجانًا للجميع

نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى أهمية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو اشتباهها بفيروس كورونا.

وأضاف أن هذا الأمر يأتي امتدادًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، ويجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على سلامة الإنسان الذي يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة التي تهدف إلى حماية الأرواح من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد خادم الحرمين الشريفين

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أمير تبوك: المملكة تواصل تأدية دورها الإنساني في العالم منذ تأسيسها
سبق

نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى أهمية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو اشتباهها بفيروس كورونا.

وأضاف أن هذا الأمر يأتي امتدادًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، ويجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على سلامة الإنسان الذي يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة التي تهدف إلى حماية الأرواح من فيروس كورونا.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:55 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:30 PM

أمير تبوك: المملكة تواصل تأدية دورها الإنساني في العالم منذ تأسيسها

ثمّن أمر خادم الحرمين بتوفير الرعاية الصحية مجانًا للجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى أهمية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو اشتباهها بفيروس كورونا.

وأضاف أن هذا الأمر يأتي امتدادًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، ويجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على سلامة الإنسان الذي يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة التي تهدف إلى حماية الأرواح من فيروس كورونا.

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