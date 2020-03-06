أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن شخصًا يركب دراجة نارية، أقدَمَ على تفجير نفسه بحزام ناسف؛ مستهدفًا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.
تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في تونس
نفّذه شخص يركب دراجة نارية بحزام ناسف
أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن شخصًا يركب دراجة نارية، أقدَمَ على تفجير نفسه بحزام ناسف؛ مستهدفًا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.السفارة الأمريكية في تونس تونس
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تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في تونسصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-06
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
02:26 PM
تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في تونس
نفّذه شخص يركب دراجة نارية بحزام ناسف
أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن شخصًا يركب دراجة نارية، أقدَمَ على تفجير نفسه بحزام ناسف؛ مستهدفًا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.
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