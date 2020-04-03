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حملة (مجتمع واعٍ) بالرياض توزع 4300 حقيبة وقائية في 44 حيًّا

أجرت ما يزيد على 25 ألف اتصال توعوي حول كورونا

تمكّنت اللجنة المُنفِّذة للحملة الوطنية التطوعية "مجتمع واعٍ" بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع من زيارة 44 حيًّا من أحياء العاصمة ذات الكثافة السكانية، و176 محلًّا تم خلالها توزيع 4363 حقيبة وقائية، وتقديم 15360 نصيحة تثقيفية مباشرة، وإجراء ما يزيد على 25000 اتصال توعوي، إلى جانب تركيب 155 بانرًا في أماكن متفرقة، وإنتاج 7 فيديوهات تثقيفية تخاطب جميع شرائح المجتمع؛ لتوعيتهم بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكانت اللجنة التي يرأسها مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، علي القباني، قد عقدت أمس اجتماعها الدوري عن بُعد لمناقشة التقارير الميدانية ونتائج الأسبوع الأول من أعمالها.

وستتواصل أعمال اللجنة الفترة المقبلة، مع إمكانية توسيع رقعة زياراتها داخل الرياض وخارجها لتشمل المحافظات والمراكز التابعة.

يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع موارد وتنمية منطقة الرياض تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر"، وهما الجهتان المنفذتان، وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.

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حملة (مجتمع واعٍ) بالرياض توزع 4300 حقيبة وقائية في 44 حيًّا
سبق

تمكّنت اللجنة المُنفِّذة للحملة الوطنية التطوعية "مجتمع واعٍ" بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع من زيارة 44 حيًّا من أحياء العاصمة ذات الكثافة السكانية، و176 محلًّا تم خلالها توزيع 4363 حقيبة وقائية، وتقديم 15360 نصيحة تثقيفية مباشرة، وإجراء ما يزيد على 25000 اتصال توعوي، إلى جانب تركيب 155 بانرًا في أماكن متفرقة، وإنتاج 7 فيديوهات تثقيفية تخاطب جميع شرائح المجتمع؛ لتوعيتهم بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكانت اللجنة التي يرأسها مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، علي القباني، قد عقدت أمس اجتماعها الدوري عن بُعد لمناقشة التقارير الميدانية ونتائج الأسبوع الأول من أعمالها.

وستتواصل أعمال اللجنة الفترة المقبلة، مع إمكانية توسيع رقعة زياراتها داخل الرياض وخارجها لتشمل المحافظات والمراكز التابعة.

يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع موارد وتنمية منطقة الرياض تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر"، وهما الجهتان المنفذتان، وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
07:43 PM

حملة (مجتمع واعٍ) بالرياض توزع 4300 حقيبة وقائية في 44 حيًّا

أجرت ما يزيد على 25 ألف اتصال توعوي حول كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّنت اللجنة المُنفِّذة للحملة الوطنية التطوعية "مجتمع واعٍ" بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع من زيارة 44 حيًّا من أحياء العاصمة ذات الكثافة السكانية، و176 محلًّا تم خلالها توزيع 4363 حقيبة وقائية، وتقديم 15360 نصيحة تثقيفية مباشرة، وإجراء ما يزيد على 25000 اتصال توعوي، إلى جانب تركيب 155 بانرًا في أماكن متفرقة، وإنتاج 7 فيديوهات تثقيفية تخاطب جميع شرائح المجتمع؛ لتوعيتهم بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكانت اللجنة التي يرأسها مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، علي القباني، قد عقدت أمس اجتماعها الدوري عن بُعد لمناقشة التقارير الميدانية ونتائج الأسبوع الأول من أعمالها.

وستتواصل أعمال اللجنة الفترة المقبلة، مع إمكانية توسيع رقعة زياراتها داخل الرياض وخارجها لتشمل المحافظات والمراكز التابعة.

يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع موارد وتنمية منطقة الرياض تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر"، وهما الجهتان المنفذتان، وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.

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