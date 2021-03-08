النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد مرور عام.. "الزايدي" يستعرض رحلة التعليم عن بُعد في مكة

أشاد بالتكامل الرائع بين أطراف العملية التعليمية خلال وقت استثنائي بسبب كورونا

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله تعالى- على استمرار العملية التعليمية عن بُعد؛ حرصًا على سلامة وصحة أبناء الوطن والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وقال الدكتور الزايدي بمناسبة مرور عام على التعليم عن بُعد نحن أمام مسؤولية مهنية عظيمة تجاه أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم وتجاه الوطن، تتطلب منا جميعًا الإخلاص والتفاني والعمل الدؤوب في عملنا، ليكون التعليم بالمدارس تعليمًا نوعيًّا يحقق جودة التعليم ويجود نواتج التعلم ويحقق الأهداف التربوية بكل أبعادها.

وأشاد بالتكامل الرائع بين أطراف العملية التعليمية والدور الكبير الذي ظهر جليًّا خلال التعليم عن بُعد؛ حيث أثبت فيه منسوبو التعليم قدرتهم ودورهم الكبير في استمرار العملية التربوية والتعليمية في عام دراسي استثنائي بسبب جائحة كورونا، أدى فيه المعلمون والمعلمات دورهم بكل جدارة وتميز من خلال المنصات التعليمية للدروس، وتفاعلوا مع أبنائهم الطلاب الذي كانوا عنصرًا ثابتًا وقويًّا لنجاح هذه التجربة، وأثبتوا خلال رحلتهم التعليمية قدرتهم وإمكاناتهم العالية والإبداعية في التعامل مع هذه التقانة وهذا الأسلوب الجديد من التعليم، إلى جانب أولياء الأمور والأسر الذين حققوا شراكة مميزة لتحقيق النجاحات المأمولة للعملية التعليمية عن بُعد والدور الكبير الذي بذلته الأسر في رحلة التعليم عن بُعد؛ حيث أثبتت دورها في بناء شراكة مميزة مع المدرسة وقامت بدورها الإيجابي المأمول في متابعة أبنائها وبناتها تعليميًّا بشكل يومي، حتى يحصد أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات ثمرة الجهود الكبيرة وفق تطلعات وتوجيهات وزارة التعليم لتحسين جودة التعليم عن بُعد وفق المعطيات الحالية.

واستعرض الزايدي رحلة التعليم عن بُعد في تعليم مكة؛ حيث أشاد بكل الجهود التي بُذلت من قِبَل المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وقائدي وقائدات المدارس في تهيئة منصات التعليم عن بُعد بما يحقق الهدف وتفعيل جداول الحصص الأسبوعي وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز، والحرص على حل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب من خلال عمل لجان الدعم التقني والإداري ولجان الدعم التعليمي والإرشادي داخل المدارس؛ مما كان له الدور الكبير في الاستفادة الكبيرة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في التحصيل الدراسي، وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد، مثمنًا لهم حرصهم واهتمامهم وجهودهم الكبيرة في ذلك.

المدير العام للتعليم منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد مرور عام.. "الزايدي" يستعرض رحلة التعليم عن بُعد في مكة
سبق

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله تعالى- على استمرار العملية التعليمية عن بُعد؛ حرصًا على سلامة وصحة أبناء الوطن والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وقال الدكتور الزايدي بمناسبة مرور عام على التعليم عن بُعد نحن أمام مسؤولية مهنية عظيمة تجاه أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم وتجاه الوطن، تتطلب منا جميعًا الإخلاص والتفاني والعمل الدؤوب في عملنا، ليكون التعليم بالمدارس تعليمًا نوعيًّا يحقق جودة التعليم ويجود نواتج التعلم ويحقق الأهداف التربوية بكل أبعادها.

وأشاد بالتكامل الرائع بين أطراف العملية التعليمية والدور الكبير الذي ظهر جليًّا خلال التعليم عن بُعد؛ حيث أثبت فيه منسوبو التعليم قدرتهم ودورهم الكبير في استمرار العملية التربوية والتعليمية في عام دراسي استثنائي بسبب جائحة كورونا، أدى فيه المعلمون والمعلمات دورهم بكل جدارة وتميز من خلال المنصات التعليمية للدروس، وتفاعلوا مع أبنائهم الطلاب الذي كانوا عنصرًا ثابتًا وقويًّا لنجاح هذه التجربة، وأثبتوا خلال رحلتهم التعليمية قدرتهم وإمكاناتهم العالية والإبداعية في التعامل مع هذه التقانة وهذا الأسلوب الجديد من التعليم، إلى جانب أولياء الأمور والأسر الذين حققوا شراكة مميزة لتحقيق النجاحات المأمولة للعملية التعليمية عن بُعد والدور الكبير الذي بذلته الأسر في رحلة التعليم عن بُعد؛ حيث أثبتت دورها في بناء شراكة مميزة مع المدرسة وقامت بدورها الإيجابي المأمول في متابعة أبنائها وبناتها تعليميًّا بشكل يومي، حتى يحصد أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات ثمرة الجهود الكبيرة وفق تطلعات وتوجيهات وزارة التعليم لتحسين جودة التعليم عن بُعد وفق المعطيات الحالية.

واستعرض الزايدي رحلة التعليم عن بُعد في تعليم مكة؛ حيث أشاد بكل الجهود التي بُذلت من قِبَل المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وقائدي وقائدات المدارس في تهيئة منصات التعليم عن بُعد بما يحقق الهدف وتفعيل جداول الحصص الأسبوعي وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز، والحرص على حل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب من خلال عمل لجان الدعم التقني والإداري ولجان الدعم التعليمي والإرشادي داخل المدارس؛ مما كان له الدور الكبير في الاستفادة الكبيرة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في التحصيل الدراسي، وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد، مثمنًا لهم حرصهم واهتمامهم وجهودهم الكبيرة في ذلك.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:28 PM

بعد مرور عام.. "الزايدي" يستعرض رحلة التعليم عن بُعد في مكة

أشاد بالتكامل الرائع بين أطراف العملية التعليمية خلال وقت استثنائي بسبب كورونا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
409

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله تعالى- على استمرار العملية التعليمية عن بُعد؛ حرصًا على سلامة وصحة أبناء الوطن والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وقال الدكتور الزايدي بمناسبة مرور عام على التعليم عن بُعد نحن أمام مسؤولية مهنية عظيمة تجاه أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم وتجاه الوطن، تتطلب منا جميعًا الإخلاص والتفاني والعمل الدؤوب في عملنا، ليكون التعليم بالمدارس تعليمًا نوعيًّا يحقق جودة التعليم ويجود نواتج التعلم ويحقق الأهداف التربوية بكل أبعادها.

وأشاد بالتكامل الرائع بين أطراف العملية التعليمية والدور الكبير الذي ظهر جليًّا خلال التعليم عن بُعد؛ حيث أثبت فيه منسوبو التعليم قدرتهم ودورهم الكبير في استمرار العملية التربوية والتعليمية في عام دراسي استثنائي بسبب جائحة كورونا، أدى فيه المعلمون والمعلمات دورهم بكل جدارة وتميز من خلال المنصات التعليمية للدروس، وتفاعلوا مع أبنائهم الطلاب الذي كانوا عنصرًا ثابتًا وقويًّا لنجاح هذه التجربة، وأثبتوا خلال رحلتهم التعليمية قدرتهم وإمكاناتهم العالية والإبداعية في التعامل مع هذه التقانة وهذا الأسلوب الجديد من التعليم، إلى جانب أولياء الأمور والأسر الذين حققوا شراكة مميزة لتحقيق النجاحات المأمولة للعملية التعليمية عن بُعد والدور الكبير الذي بذلته الأسر في رحلة التعليم عن بُعد؛ حيث أثبتت دورها في بناء شراكة مميزة مع المدرسة وقامت بدورها الإيجابي المأمول في متابعة أبنائها وبناتها تعليميًّا بشكل يومي، حتى يحصد أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات ثمرة الجهود الكبيرة وفق تطلعات وتوجيهات وزارة التعليم لتحسين جودة التعليم عن بُعد وفق المعطيات الحالية.

واستعرض الزايدي رحلة التعليم عن بُعد في تعليم مكة؛ حيث أشاد بكل الجهود التي بُذلت من قِبَل المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وقائدي وقائدات المدارس في تهيئة منصات التعليم عن بُعد بما يحقق الهدف وتفعيل جداول الحصص الأسبوعي وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز، والحرص على حل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب من خلال عمل لجان الدعم التقني والإداري ولجان الدعم التعليمي والإرشادي داخل المدارس؛ مما كان له الدور الكبير في الاستفادة الكبيرة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في التحصيل الدراسي، وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد، مثمنًا لهم حرصهم واهتمامهم وجهودهم الكبيرة في ذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,821
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,035
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,710
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,158

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة