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كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم إصابة 38 شخصًا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 ألفًا و814 حالة حتى منتصف ليلة الأحد.

وما يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرًّا عند 273 حالة؛ حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال يوم أمس.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم إصابة 38 شخصًا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 ألفًا و814 حالة حتى منتصف ليلة الأحد.

وما يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرًّا عند 273 حالة؛ حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال يوم أمس.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:23 AM

كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم إصابة 38 شخصًا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 ألفًا و814 حالة حتى منتصف ليلة الأحد.

وما يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرًّا عند 273 حالة؛ حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال يوم أمس.

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