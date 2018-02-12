النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحالف للإطاحة بـ"أردوغان" يثير جنونه بـ24 معتقلًا بينهم عسكريون

الاتصال بالأئمة في جماعة "جولن" وهيكل الدولة الموازي تهمةٌ جاهزة

قال موقع "تركيا الآن": إن مكتب النائب العام في "باليق أسير" التركية، أصدر قرارًا باعتقال 24 شخصًا مشتبهًا بهم، في القيادة البرية والجوية وقوات الدرك، ووُجهت لهم تهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن؛ حيث قرر مكتب المدعي العام الرئيسي في "باليق أسير" إصدار تعليمات بإلقاء القبض على الأشخاص الذين تم التأكيد أنهم على اتصال بالأئمة داخل جماعة فتح الله جولن وهيكل الدولة الموازي.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أن قوات مكافحة الإرهاب قامت بعملية على 16 مدينة تركية للقبض على 24 شخصًا صدر قرار باعتقالهم؛ منهم 14 شخصًا في وظائفهم الحالية، و4 مفصولين؛ منهم اثنان بمدارس عسكرية، واثنان من وزارة الصحة؛ فيما تستمر العمليات في القبض على المشتبه بهم الذين تم تحديد إقاماتهم في: (باليق أسير، وكهرمان ماراش، وتكير داغ، وبولو، وكوجالي، وأنقرة، وهاتاي، وإغدير، وبورصا، وآيدن، ودوزجه، وإسكي شهير، وهكاري، وأردهان، وجيراسون، وأفيون كاراهيصار).

وكانت أحزاب تركية قد بدأت تبحث إمكانية تشكيل تحالف يُطيح بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سدة الحكم؛ في ظل تصاعد معاناة الأتراك، التي كان آخرها إقدام مواطن تركي على حرق نفسه بسبب البطالة، بجانب تزايد معدلات القمع؛ في الوقت الذي كشف فيه زعيم المعارضة التركية صفقة أردوغان ونتنياهو.

وفي هذا السياق بثت منصات تركية معارضة فيديو لـ"سيزائي تمللي"، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، يدعو فيه أحزاب تركيا إلى تشكيل تحالف وطني للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حيث قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، خلال الفيديو: إن مسألة خلق تحالف ديمقراطي، وإيجاد حلول ديمقراطيةً، وكذلك دستور ديمقراطي، ونظام برلماني تعززه الحكومات المحلية؛ هي أمور يجب أن نسعى جميعًا لإيجادها.

وأضاف الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، خلال الفيديو: "هذا هو الوقت المناسب لإقامة تحالف ديمقراطي، واليوم توجد اعتراضات كثيرة من المجتمع تجاه هذا النظام وتوجهاته التي يمضي فيها.. سوف ننتظم جميعًا في مواجهة توجهات ومسالك تلك السلطة، وسوف نسعى إلى توعية سياسية أكبر لدى الأكثرية والعامة.

أردوغان تركيا باليق أسير

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تحالف للإطاحة بـ"أردوغان" يثير جنونه بـ24 معتقلًا بينهم عسكريون
سبق

قال موقع "تركيا الآن": إن مكتب النائب العام في "باليق أسير" التركية، أصدر قرارًا باعتقال 24 شخصًا مشتبهًا بهم، في القيادة البرية والجوية وقوات الدرك، ووُجهت لهم تهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن؛ حيث قرر مكتب المدعي العام الرئيسي في "باليق أسير" إصدار تعليمات بإلقاء القبض على الأشخاص الذين تم التأكيد أنهم على اتصال بالأئمة داخل جماعة فتح الله جولن وهيكل الدولة الموازي.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أن قوات مكافحة الإرهاب قامت بعملية على 16 مدينة تركية للقبض على 24 شخصًا صدر قرار باعتقالهم؛ منهم 14 شخصًا في وظائفهم الحالية، و4 مفصولين؛ منهم اثنان بمدارس عسكرية، واثنان من وزارة الصحة؛ فيما تستمر العمليات في القبض على المشتبه بهم الذين تم تحديد إقاماتهم في: (باليق أسير، وكهرمان ماراش، وتكير داغ، وبولو، وكوجالي، وأنقرة، وهاتاي، وإغدير، وبورصا، وآيدن، ودوزجه، وإسكي شهير، وهكاري، وأردهان، وجيراسون، وأفيون كاراهيصار).

وكانت أحزاب تركية قد بدأت تبحث إمكانية تشكيل تحالف يُطيح بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سدة الحكم؛ في ظل تصاعد معاناة الأتراك، التي كان آخرها إقدام مواطن تركي على حرق نفسه بسبب البطالة، بجانب تزايد معدلات القمع؛ في الوقت الذي كشف فيه زعيم المعارضة التركية صفقة أردوغان ونتنياهو.

وفي هذا السياق بثت منصات تركية معارضة فيديو لـ"سيزائي تمللي"، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، يدعو فيه أحزاب تركيا إلى تشكيل تحالف وطني للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حيث قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، خلال الفيديو: إن مسألة خلق تحالف ديمقراطي، وإيجاد حلول ديمقراطيةً، وكذلك دستور ديمقراطي، ونظام برلماني تعززه الحكومات المحلية؛ هي أمور يجب أن نسعى جميعًا لإيجادها.

وأضاف الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، خلال الفيديو: "هذا هو الوقت المناسب لإقامة تحالف ديمقراطي، واليوم توجد اعتراضات كثيرة من المجتمع تجاه هذا النظام وتوجهاته التي يمضي فيها.. سوف ننتظم جميعًا في مواجهة توجهات ومسالك تلك السلطة، وسوف نسعى إلى توعية سياسية أكبر لدى الأكثرية والعامة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:52 AM

تحالف للإطاحة بـ"أردوغان" يثير جنونه بـ24 معتقلًا بينهم عسكريون

الاتصال بالأئمة في جماعة "جولن" وهيكل الدولة الموازي تهمةٌ جاهزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,309

قال موقع "تركيا الآن": إن مكتب النائب العام في "باليق أسير" التركية، أصدر قرارًا باعتقال 24 شخصًا مشتبهًا بهم، في القيادة البرية والجوية وقوات الدرك، ووُجهت لهم تهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن؛ حيث قرر مكتب المدعي العام الرئيسي في "باليق أسير" إصدار تعليمات بإلقاء القبض على الأشخاص الذين تم التأكيد أنهم على اتصال بالأئمة داخل جماعة فتح الله جولن وهيكل الدولة الموازي.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أن قوات مكافحة الإرهاب قامت بعملية على 16 مدينة تركية للقبض على 24 شخصًا صدر قرار باعتقالهم؛ منهم 14 شخصًا في وظائفهم الحالية، و4 مفصولين؛ منهم اثنان بمدارس عسكرية، واثنان من وزارة الصحة؛ فيما تستمر العمليات في القبض على المشتبه بهم الذين تم تحديد إقاماتهم في: (باليق أسير، وكهرمان ماراش، وتكير داغ، وبولو، وكوجالي، وأنقرة، وهاتاي، وإغدير، وبورصا، وآيدن، ودوزجه، وإسكي شهير، وهكاري، وأردهان، وجيراسون، وأفيون كاراهيصار).

وكانت أحزاب تركية قد بدأت تبحث إمكانية تشكيل تحالف يُطيح بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سدة الحكم؛ في ظل تصاعد معاناة الأتراك، التي كان آخرها إقدام مواطن تركي على حرق نفسه بسبب البطالة، بجانب تزايد معدلات القمع؛ في الوقت الذي كشف فيه زعيم المعارضة التركية صفقة أردوغان ونتنياهو.

وفي هذا السياق بثت منصات تركية معارضة فيديو لـ"سيزائي تمللي"، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، يدعو فيه أحزاب تركيا إلى تشكيل تحالف وطني للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حيث قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، خلال الفيديو: إن مسألة خلق تحالف ديمقراطي، وإيجاد حلول ديمقراطيةً، وكذلك دستور ديمقراطي، ونظام برلماني تعززه الحكومات المحلية؛ هي أمور يجب أن نسعى جميعًا لإيجادها.

وأضاف الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، خلال الفيديو: "هذا هو الوقت المناسب لإقامة تحالف ديمقراطي، واليوم توجد اعتراضات كثيرة من المجتمع تجاه هذا النظام وتوجهاته التي يمضي فيها.. سوف ننتظم جميعًا في مواجهة توجهات ومسالك تلك السلطة، وسوف نسعى إلى توعية سياسية أكبر لدى الأكثرية والعامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,368
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,175
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,645

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة