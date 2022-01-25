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مشهد صادم.. هذا ما فعله حارس أمن بامرأة في مطعم شهير

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة تعرضت فيها امرأة لعنف شديد على يدي حارس أمن في سلسلة مطاعم شهيرة، حين وجه إلى المرأة لكمة في وجهها، فأسقطها أرضًا، ثم سحلها إلى خارج المحل.

وتظهر المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، وهي تحاول الدفاع عن نفسها ممسكة بساقي الحارس للوقوف، قبل أن يصرخ عليها "ابتعدي عني" ويسحبها من ساقيها إلى الخارج.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، تم استدعاء الشرطة من قبل العاملين بالمطعم، حيث اتهم حارس الأمن المرأة بالاعتداء عليه أولاً، قبل أن يبادر إلى ضربها وإخراجها من المكان، وقد تحفظت الشرطة على المرأة لبعض الوقت قبل أن تفرج عنها لاحقًا.

من جهته، قال متحدث باسم سلسلة المطاعم الشهيرة إنه تم فتح تحقيق في واقعة الاعتداء لمعرفة ملابساتها وسبب اعتداء حارس الأمن على الزبونة. وأكد على أن الحارس ينتسب إلى إحدى الشركات الخاصة، وسيتم إنهاء خدمته كعقاب له.

وأكد المتحدث على أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة لديها "سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه العنف أو سوء المعاملة".

وقال متحدث باسم الشرطة، هناك أكثر من شخص شاهد ما حدث منذ البداية، ونرجو منهم الإدلاء بشهادتهم.

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مشهد صادم.. هذا ما فعله حارس أمن بامرأة في مطعم شهير
سبق

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة تعرضت فيها امرأة لعنف شديد على يدي حارس أمن في سلسلة مطاعم شهيرة، حين وجه إلى المرأة لكمة في وجهها، فأسقطها أرضًا، ثم سحلها إلى خارج المحل.

وتظهر المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، وهي تحاول الدفاع عن نفسها ممسكة بساقي الحارس للوقوف، قبل أن يصرخ عليها "ابتعدي عني" ويسحبها من ساقيها إلى الخارج.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، تم استدعاء الشرطة من قبل العاملين بالمطعم، حيث اتهم حارس الأمن المرأة بالاعتداء عليه أولاً، قبل أن يبادر إلى ضربها وإخراجها من المكان، وقد تحفظت الشرطة على المرأة لبعض الوقت قبل أن تفرج عنها لاحقًا.

من جهته، قال متحدث باسم سلسلة المطاعم الشهيرة إنه تم فتح تحقيق في واقعة الاعتداء لمعرفة ملابساتها وسبب اعتداء حارس الأمن على الزبونة. وأكد على أن الحارس ينتسب إلى إحدى الشركات الخاصة، وسيتم إنهاء خدمته كعقاب له.

وأكد المتحدث على أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة لديها "سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه العنف أو سوء المعاملة".

وقال متحدث باسم الشرطة، هناك أكثر من شخص شاهد ما حدث منذ البداية، ونرجو منهم الإدلاء بشهادتهم.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:35 PM

مشهد صادم.. هذا ما فعله حارس أمن بامرأة في مطعم شهير

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,676

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة تعرضت فيها امرأة لعنف شديد على يدي حارس أمن في سلسلة مطاعم شهيرة، حين وجه إلى المرأة لكمة في وجهها، فأسقطها أرضًا، ثم سحلها إلى خارج المحل.

وتظهر المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، وهي تحاول الدفاع عن نفسها ممسكة بساقي الحارس للوقوف، قبل أن يصرخ عليها "ابتعدي عني" ويسحبها من ساقيها إلى الخارج.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، تم استدعاء الشرطة من قبل العاملين بالمطعم، حيث اتهم حارس الأمن المرأة بالاعتداء عليه أولاً، قبل أن يبادر إلى ضربها وإخراجها من المكان، وقد تحفظت الشرطة على المرأة لبعض الوقت قبل أن تفرج عنها لاحقًا.

من جهته، قال متحدث باسم سلسلة المطاعم الشهيرة إنه تم فتح تحقيق في واقعة الاعتداء لمعرفة ملابساتها وسبب اعتداء حارس الأمن على الزبونة. وأكد على أن الحارس ينتسب إلى إحدى الشركات الخاصة، وسيتم إنهاء خدمته كعقاب له.

وأكد المتحدث على أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة لديها "سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه العنف أو سوء المعاملة".

وقال متحدث باسم الشرطة، هناك أكثر من شخص شاهد ما حدث منذ البداية، ونرجو منهم الإدلاء بشهادتهم.

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