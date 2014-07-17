قلّدَ مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، العقيد فهد بن منصور العصيمي من منسوبي شرطة منطقة الرياض رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.
مدير شرطة الرياض يقلد "العصيمي" رتبة عقيد
قلّدَ مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، العقيد فهد بن منصور العصيمي من منسوبي شرطة منطقة الرياض رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.
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مدير شرطة الرياض يقلد "العصيمي" رتبة عقيدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-17
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:24 PM
مدير شرطة الرياض يقلد "العصيمي" رتبة عقيد
قلّدَ مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، العقيد فهد بن منصور العصيمي من منسوبي شرطة منطقة الرياض رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.
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